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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.05.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Domates eker gibi Hint keneviri ekmiş

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Domates eker gibi Hint keneviri ekmiş

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir çiftçinin domates serasının içerisinde yetiştirdiği uyuşturucu, bölgede denetlemelerde bulunan jandarmanın gözünden kaçmadı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerine el konuldu. 

Olay, Aksu İlçesi’ne bağlı İhsaniye Mahallesinde bir çiftçinin serasında yaşandı. Mahallede çiftçilik yapan C.Ç’nin domates yetiştirdiği serasında uyuşturucu yetiştirildiği yönünde istihbarat alan Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre sera ve çevresinde gözetlemelerde bulundu.

Serada uyuşturucu yetiştirildiğinden emin olan ekipler, İl Jandarma Komutanlığının da verdiği destek ile seraya sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda ilk olarak seranın sahibi C.Ç. evinden alınarak, narkotik köpekler ile serasında arama yapıldı. 

EL KONULDU

Ekipler, domates serası içerisinde toprağa ekili-dikili vaziyette boyları 3-3,5 metre arasında değişen 31 kök kenevir bitkisi ile yine aynı sera içerisinde topraktan sökülmüş ve kurutulmaya bırakılmış 6 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirdi.

Ekipler şahsın durumundan şüphelenerek evinde ve eklentilerinde de yaptığı arama sonucunda ise 5 gram Kubar esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Operasyonda kenevir bitkilerine, Kubar esrara ve kenevir tohumuna el konuldu.

Şüpheli C.Ç ise karakolda ilk sorgusunun ardından Adliyeye sevk edildi. Buradaki sorgusundan sonra da mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler bölgede bu ve buna benzer operasyonların devam edeceğini belirterek, uyuşturucu ekiminde ve ticaretinde taviz verilmeyeceğini belirtti. 

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