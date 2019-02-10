Domates, biber konuşarak oy toplayacaklarını sanıyorlar

BUNLAR DÖRTLÜ ÇETE

“Aydın dün Menderes’in yanında durup demokrasi mücadelesindeki safını belli etmişti. Ülkemizin beka meselesinde de bizim yanımızda olacaktır. Bu ülke için tuğla koymamış yıkım ekibi var ya. İşte o yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Her seçimde armut piş ağzıma duş misali ülke yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kıvranıyorlar. Bunun için CHP’ye, PKK’nın güdümündeki partiye, onlarla milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor. CHP terör örgütü ile yürüyor. Öyleyse bizim onlarla işimiz yok. İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun Saadet Partisi de onlarla yürüyor. Bunlar 4’lü çete.

BİR MERMİNİN BEDELİ...

Geçen seçimde soğana, patatese ümit bağlamışlardı. Şimdi domatese, bibere, patlıcana sarılmış durumdalar. Bunları konuşarak oy toplayacaklarını sanıyorlar. İdlib’te Cerablus’ta Mehmetim tanklarıyla toplarıyla bu teröristleri yok etti mi? Ben buradan patatesçilere, domatesçilere sesleniyorum o bir tane merminin bedelini biliyor musun sen? Bay Kemal bunları konuşmaktan vazgeç. Sen 18 Mart 1915 Çanakkale ruhunu bilir misin? Biz doğalgazda fiyatları indiriyoruz. Bunlar neden gündeme gelmiyor? 81 vilayete doğalgaz gitti. Niye bunları konuşmuyorlar.

GELİN DERSLERİNİ VERELİM

Fırsat bulup da ipleri ellerine geçirirlerse zücaciye dükkanına girmiş fil gibi her şeyi yıkacaklar. Ey CHP’ye gönül verenler! Biz Kandil’i başlarına yıkmaya çalışırken terör ağlarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart’ta dersini vermeyecek misin? Terör örgütü ile kol kola giren bu parti artık Gazi Mustafa Kemal’in partisi değildir. İzmir’de, İstanbul’un ilçelerinde size dayatılan adayların içinize sinmediğini biliyorum.

ARTIK SABRIMIZ TAŞTI

İstanbul Kartal’da maalesef bina çöktü. Bina ruhsatsız. 3 kat diye başladılar, 8 kat. Yan taraf 10 kat. Hepsinin yıkılma tehlikesi var. 17 vatandaşım şehit oldu. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında. Eğer kentsel dönüşüm olsaydı, planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık bizim sabrımız taştı. Enkaz kaldırıldıktan sonra içişleri, sağlık, adalet bakanlığı bir araya geleceğiz, nasıl bir eylem yapacağız buna göre adımlarımızı atacağız. Kararlı adımlar olacak. Şu ne der bu ne der yok. Bize geliyor, 8 evladım var 8 daire lazım diyor. Burasının bedeli ne demiyor? Böyle şey olmaz. Adımları buna göre atacağız. İnsanca yaşamanın erdemine ulaşacağız. Korku ile yaşamaktansa kalkalım bir gün beyler gibi yaşayalım.”

TÜRKİYE’NİN İLK İSTİHBARAT GEMİSİ

- Ufuk Korveti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle denize indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının hayati önem kazandığı günümüz dünyasında, Ufuk Korveti’nin çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Ufuk Korveti, Türkiye’nin denizlerdeki gören gözü, duyan kulağı olacaktır” dedi. Tuzla’daki İstanbul Tersanesi’nde yapılan Test ve Eğitim Gemisi Ufuk’un (A-591) denizle buluşması için dün yapılan törene bakanlar Hulusi Akar, Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bugün Türkiye, gemi inşası, tamiri, bakımı ve onarımında Akdeniz’in lider ülkelerinden biridir. Türkiye kendi ihtiyaçları yanında, Norveç, İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya ve İtalya gibi dünyanın pek çok gelişmiş ülkesi için buradaki tersanelerde gemiler inşa ediliyor. Sadece Tuzla bölgesindeki tersanelerde son 16 yılda yaklaşık 2 bin geminin tamiri, onarımı ve yenilenmesi gerçekleşmiştir. Müteşebbislerimizin cesaretleri, işçi kardeşlerimizin emekleri, devletimizin de destekleriyle Türk gemicilik sanayisi son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır.” -Eyüp SERBEST / İSTANBUL