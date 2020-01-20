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Mustafa YİĞİT (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2020 - 16:25,Son Güncelleme:/

Domaniç’te kar yağışı

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Domaniç’te kar yağışı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Geçidi'nde, etkili olan kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede kar yağışı aralıklar devam edecek.

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