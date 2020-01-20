Domaniç’te kar yağışı

Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede kar yağışı aralıklar devam edecek.