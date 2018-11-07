Dolunay ne zaman görülür? Yeni ay ve dolunay tarihleri
Dolunay, gökbilimcilerin yakından takip ettiği doğa olaylar arasında yer aldığı gibi, astrologların da ilgilendiği konulardan birisi olmuştur. Yeni ay, dolunayın bir önceki evresidir. Bu evrede ay dünyadan incecik bir görünüme sahip olmaktadır. Peki, yeni ay ve dolunay ne zaman hangi tarihlerde gözlemlenmektedir? İşte, merak edilen o detaylar
Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.
Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.
Yeni ay, astronomide Ay'ın evrelerinden ilkidir. Dünya'dan bakıldığında Ay ile Güneş aynı tutulum boylama sahip olduğunda meydana gelir.Ay, bu aşamada görünmezdir.
DOLUNAY VE YENİ AY NE ZAMAN GÖRÜLÜR?
Önümüzdeki günlerde dolunay ve yeni ayın gözlemleneceği tarihler şu şekilde olacak;
07 Kasım 2018
19:01
15°11′ Akrep Burcunda
Yeni Ay
23 Kasım 2018
08:39
00°58′ Yay Burcunda
Dolunay
07 Aralık 2018
10:20
15°07′ Yay Burcunda
Yeni Ay
22 Aralık 2018
20:48
00°49′ Yengeç Burcunda
Dolunay
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