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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)-İHA-AA
05.06.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

Meteoroloji bir kez daha uyardı... Dolu vurdu! Kartonlar ve halılar tekrar çıktı

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Meteoroloji bir kez daha uyardı... Dolu vurdu! Kartonlar ve halılar tekrar çıktı

Kastamonu’da iki gündür etkili olan dolu yağışı devam ediyor. Kastamonu’da il merkezinde, İhsangazi’de ve Küre’de yağan dolu yağışı, birçok aracın, evin, iş yerinin ve ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu. Karabük'te de etkisini gösteren dolu yüzünden bazı sürücülerin araçlarının üzerine karton koyduğu görüldü. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu merkez ve bazı ilçeleri için dolu uyarısında bulunuldu.

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  • Kastamonu ve Karabükü dolu vurdu
  • Kastamonu ve Karabükü dolu vurdu
  • Kastamonu ve Karabükü dolu vurdu
  • Kastamonu ve Karabükü dolu vurdu
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Kastamonu’da il genelinde dolu yağışı iki gündür devam ediyor. Dün yaklaşık 12 saat etkili olan dolu yağışı Kastamonu’da hayatı durma noktasına getirirken, birçok evde, araçta, ekili arazilerde ve işyerlerinde de zarara neden olmuştu. Gecede devam eden dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakmıştı. Öğle saatlerinden itibaren dolu yağışı tekrar görülmeye başlandı.

Kastamonu’da dolu yağışı
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ZARARA NEDEN OLDU

Özellikle İhsangazi ve Küre ilçelerinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu yağışı beraberinde zarara da neden oldu. Dolu yağışına yolda yakalanan araçlarda maddi hasar oluşurken, ekili arazilerde dolu yağışından nasibini aldı. Ayrıca dolu yağışı birçok işyerinin kepenklerini ve evlerin üzerinde bulunan güneş enerjileri ile çatılarda zarara yol açtı. 

PANİĞE YOL AÇTI

Ayrıca dolu yağışı Kastamonu’da il merkezinde de etkili oldu. Araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları ile kapalı alanları doldururken, bazıları ise halı ile araçlarını korumaya çalıştı. 

Hala yer yer devam eden yağışlar zaman zaman dolu şeklinde yağmaya devam ediyor. Sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da il genelinde büyük paniğe yol açtı.

KARABÜK'TE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde dolu etkili olurken, yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin, hasar görmemesi için araçlarını akaryakıt istasyonlarına çektiği görüldü.

Eskipazar’da, saat 16.00 sıralarında dolu etkili oldu. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, bazıları, hasar görmemesi için araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekti. Görüş uzaklığının azaldığı D-755 yolu Söğütlüçeşme mevkisinde, akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden bazılarının, araçlarının üzerine karton koyduğu görüldü.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu merkez ve bazı ilçeleri için dolu uyarısında bulunuldu.

 

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