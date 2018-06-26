Dolu alarmı

PAHALI OTOLAR KAPALI YERLERE

Kadıköy'de oto galericilerin kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Galerici Tolga Oğur, "Geçen sene de böyle bir şey yaşamıştık. Zararımız oldu. Bu sene erken uyarı sayesinde araçları izolasyon malzemesi ile kapatarak önlem aldık. Daha lüks araçları da kapalı otoparka aldık" dedi.



Bakırköy'de de sokak üzerine park edilen araçların üzerleri zarar görmemesi için seccade, halı ve yolluklarla örtüldü. Bazı vatandaşlar örtüleri bantla tuttururken bazıları ise taşları kullandı.

Çoğu semtte olduğu gibi Üsküdar'daki 4 katlı bir otopark da doldu taştı. 300 araç kapasitesi olan ve doluluk oranının yüzde 100’e çıktığı otoparkta, yetkililer girişe "dolu" tabelası koydu. Tabelayı gören sürücüler başka otoparklara gitti.



Kâğıthane'de de kapalı otoparklarda yer kalmadı. İstanbul’daki büyük-küçük hemen hemen tüm alışveriş merkezlerinin (AVM) otoparklarında kuyruklar oluştu.



Şişli başta olmak üzere birçok yerde dolu yağışı ihtimaline karşı varyant altları da otoparka döndü.



GEÇEN YIL 1 MİLYAR TL’LİK HASAR OLMUŞTU

İstanbul’da 27 Temmuz 2017’de meydana gelen ve 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı taşıtlarda büyük hasara neden olmuştu. Kaskolu ve sigortasız yaklaşık 180 bin taşıtın etkilendiği afetin faturası 1 milyar TL’ye ulaşmıştı. Araçlarındaki hasarı tamir ettirmek isteyenler de günlerce sıra beklemişti.