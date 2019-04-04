Dolmabahçe’de seçim toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, aralarında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bulunduğu bazı bakanlar ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başta olmak üzere bazı parti yöneticileri ile dün akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrasında mini bir seçim değerlendirme toplantısı yapıldı.
Binali Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından Dolmabahçe’ye geldi. Bakanların bazıları Ankara’dan, bazıları da bulundukları seçim çevresinden İstanbul’a ulaştı. Bütün isimler saat 19:00 itibariyle Dolmabahçe’deydi. Toplantıda, AK Parti’nin İstanbul’da yaptığı itirazların ardından işleyen hukuki süreç değerlendirildi. Yeniden oy sayımının yapıldığı ilçelerden gelen rakamlar masaya yatırıldı. Bundan sonra izlenecek yol haritası konuşuldu. Parti yöneticileri mevcut durumla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi. Gece geç saate kadar süren toplantıya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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