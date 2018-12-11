Dolmabahçe’de 2. yıl anması
İSTANBUL Dolmabahçe’de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016’da meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden 46 polis ve sivil, Şehitler Tepesi’nde anıldı.
Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şehit olan polislerin fotoğraflarını ellerinde taşıyan öğrenciler ve katılımcılar, Dolmabahçe’de toplanarak patlamanın meydana geldiği Şehitler Tepesi’ne yürüdü. Katılımcılar, şehitler için patlamanın meydana geldiği yere karanfil bıraktı.
Belediye Başkanı Tahir Doğaç yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman terörden yılmayacağız, şehitlerimizi anmaktan yılmayacağız. Böyle olayların olmaması için daha çok dikkatli davranacağız” dedi. Anma törenine Beşiktaş Kulübü yöneticileri ve sporcuları da katıldı. Stadın duvarına ise üzerinde “Terör saldırısında şehit olan kahraman polislerimizi ve arkadaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” yazan bir pankart asıldı.
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