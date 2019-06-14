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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.06.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Dolmabahçe Tüneli’nde feci kaza... Metrelerce sürüklenen Buse hayatını kaybetti

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İstanbul'da Dolmabahçe - Bomonti Tüneli’nde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra 40 metre sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin 65 metre sürüklendiği kaza güvenlik kameralarına yansırken, genç kızın 6 ay önce “alkollü araç kullanmak” suçundan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 06.25 sıralarında Dolmabahçe - Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Buse Karabulut, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için 34 FM 2494 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Genç kız tünele girdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet önce tretuvara ardından da tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendisi ve motosikleti sürüklenen Buse Karabulut, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle seyreden sürücü hakimiyetini kaybederek tretuvara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle duvara da çarpan sürücü ve motosikletli metrelerce sürükleniyor.

Dolmabahçe Tüneli’nde feci kaza... Metrelerce sürüklenen Buse hayatını kaybetti

Genç kız 40 metre, motosikleti ise 65 metre sürüklendi

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan genç kızın üzerinde yaptığı tetkiklerde, hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ölçüm çalışmalarında genç kızın çarptıktan sonra 40 metre, motosikletin ise 65 metre sürüklendiği tespit edildi.

Çalışmaların ardından üstü bezle kapatılan genç kızın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dolmabahçe Tüneli’nde feci kaza... Metrelerce sürüklenen Buse hayatını kaybetti

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuş

Öte yandan, genç kızın kazada hayatını kaybettiğini haber alan yakınları hastaneye geldi. Yetkililerden bilgi alan acılı aile, kızın cenazesini teslim alarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürdü. Yapılan incelemeler sonucunda Buse Karabulut’un geçtiğimiz 16 Aralık 2018 tarihinde “alkollü araç kullanmak” suçunda ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kızın cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip Kağıthane’de kılınacak namazın ardından Hasdal Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Dolmabahçe Tüneli’nde feci kaza... Metrelerce sürüklenen Buse hayatını kaybetti

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