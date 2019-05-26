Dolmabahçe Sarayı’nda iftar buluşması: 'Sanatçı sanatıyla konuşur'

“Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Kanunu ile bilet satışı ve hasılat paylaşımı başta olmak üzere, bu alandaki sıkıntıları büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyorum. Daha önce de müzik eserleriyle ilgili sıkıntıları çözmüştük aynı şekilde edebiyat eserlerinin telifi konusunda da çok sıkı düzenlemelerimiz var. Dizi sektöründe de dünyada marka haline geldik. Bugün Türk dizileri 156 ülkede 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Desteklenen özel tiyatro sayısını 4 katına çıkardık.

KÜLTÜR MERKEZLERİ 3 KAT ARTTI

Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim’deki, eski adıyla Atatürk Kültür Merkezi’ni, inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız. Dünya kültür mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımızı 18’den 77’ye, asıl listedeki temsil sayımızı da 9’dan 18’e çıkardık. Kültür merkezleri sayısını yaklaşık 3 kat arttırdık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde, İstanbul’da da Rami Kışlası’nda ülkemizin en büyük kütüphanelerini kuruyoruz.

Sporcular için de çok önemli destek ve altyapı hizmetlerini hayata geçirdik. Ülkemizin 34 şehrinde, uluslararası standartlarda toplamda 750 bin seyirci kapasiteli 37 stadyum yapmak için kolları sıvadık. Bunlardan 16’sı tamamlandı, 13’ünün inşası sürüyor, 8’i de proje aşamasındadır. Hem sporcu yetiştirme hem de başarılı sporcularımızı destekleme konusunda, pek çok programı devreye aldık. Uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve başarı kazanan sporcularımıza özellikle sahip çıkıyoruz.

TOPLUMU YÖNLENDİRME GÜCÜ

Yaptığınız iş yanında özel hayatınızla, oturmanızla, kalkmanızla, konuşmanızla, tercihlerinizle büyük kitleleri etkileyebiliyorsunuz. Az önce Orhan baba ile konuşuyorduk. ‘Sigara içmedim’ diyor. Ben de hayatımda hiç sigara içmedim. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelere karşı toplumda bilinç uyandırmak için sizin göstereceğiniz bir duruş, kamunun yıllar süren kampanyalarından inanın daha etkili oluyor. Aynı şekilde kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarında sizlerin öncülük etmesi, çok farklı yerlere toplumu taşıyabiliyor. Yine hayvanlara yönelik şiddet ile ilgili gösterdiğiniz duyarlılıkla, bu yönde hızlı ve etkin adımlar atılmasını sağlayabiliyorsunuz. Tüm bunlar sizlerin sorumluluğunun ağırlığını gösteriyor. Sanatçı ve sporcu olarak toplumu etkileme ve yönlendirme gücünüzü hayırlı işlerde kullandığınız her durumda daima yanınızda yer alacağımı bilmenizi istiyorum.

Önünü, arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor.

Sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Türkiye’nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak, milli bayramlarda yer almak, kritik dönemlerde destek amacıyla kamuoyu önüne çıkmak başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak bambaşkadır.

Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikle kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar.

SİZLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Biz medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz. Dünyanın en kadim medeniyetini yeniden üretken hale getirmek ve cazibe merkezi yapmak için çalışıyoruz. Bunu da inanıyorum sizlerle beraber başaracağız. Sanat ve spor boyutu güçlü olmayan bir medeniyet eksik kalır. Ben bir kez daha ülkemize ve milletimize yaptığınız katkılar için sizlere yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.”

GECEYE KATILAN İSİMLER

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Metin Şentürk, Hülya Avşar, Yusuf Güney, Hasan Kaçan, Berdan Mardini, Alişan ve eşi oyuncu Buse Varol, Müge Anlı, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktörler Şenol Güneş, Ünal Karaman, Bülent Uygun, futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Mert Günok, Volkan Babacan, Hamit Altıntop, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Çağlar Söğüncü, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.