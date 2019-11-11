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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.11.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım'da ziyaretçi rekoru kırıldı

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Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım'da ziyaretçi rekoru kırıldı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım'da ziyaretçi rekoru kırıldı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata veda ettiği günün 81. yıl dönümünde 105 bin kişi Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.

Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde yılın en uzun mesaisini yaptı. Sabah saat 7.30’da ziyaretçilere açılan Hazine Kapı, akşam 17.30’da kapandı. Son ziyaretçilerin Atatürk’ün vefat ettiği 71 numaralı odadan çıkmasıyla Saray’daki anma programı saat 19.00’da sona erdi.

Bu yılki 10 Kasım’ın güneşli bir pazar gününe denk gelmesi yoğunluğu daha da artırdı. Kadın - erkek, genç - yaşlı hatta yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancıların da ilgi göstermesiyle sayı on binlere ulaştı. İstiklal mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefat ettiği odada anmak isteyenler, metrelerce uzayan kuyruğa ve bekleme süresine aldırmadan sıranın kendisine gelmesini bekledi.

Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçiler de Atatürk’ün odasını ziyaret edebilme ayrıcalığını yaşadı. Yaşlı ve engelli kişilere, ziyaretleri boyunca Milli Saraylar görevlileri eşlik etti. Pazartesi dışında her gün ziyarete açık olan Atatürk’ün vefat ettiği oda, yılın en yoğun gününü yaşadı. 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nı 105 bin kişi ziyaret etti. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 10 Kasım 2019 mesaisini 205 kişilik ekiple gerçekleştirdi. 

Dolmabahçe Sarayında 10 Kasımda ziyaretçi rekoru kırıldı

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