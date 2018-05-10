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    Dolmabahçe - Bomonti Tüneli'nde metrelerce böyle gitti. Tepki çeken anlar görüntülendi

    İHA
    10.05.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş'ta Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde seri bir şekilde akan trafikte arkasındaki bir kişiyle metrelerce tek teker üzerinde giden motosikletli tepki çekti. Akrobatik hareketler yapan motosikletlinin hem kendi hem de sürücülerinin canını tehlikeye attığı o anlar kameralara yansıdı.

    Beşiktaş Dolmabahçe - Bomonti Tüneli’nde geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü, akan trafikte tek teker üzerinde metrelerce seyretti. Arkasındaki kişiyle akrobatik hareketler yapan motosikletli, hem onun hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Korku dolu o anları ise motosikletlinin arkadaşı anbean kaydetti. Trafikteki sürücüler ise şaşkın bakışlarla motosikletliyi izledi.

    Dolmabahçe - Bomonti Tünelinde metrelerce böyle gitti. Tepki çeken anlar görüntülendiBarbaros Bulvarı'nda da aynı görüntü

    Öte yandan Sarıyer İstinye, E-5 Karayolu gibi birçok yerde tek teker üzerinde giden motosiklet genç, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğunun olduğu saatte de akrobatik hareketler yaptı. Çevresindeki sürücülere aldırış etmeyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, motosikletli genç tünelde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafikte metrelerce seyir ediyor. Diğer görüntülerde ise arkasına arkadaşını alan genç, bu şekilde de yine trafikte tek teker gidiyor.

    Dolmabahçe - Bomonti Tünelinde metrelerce böyle gitti. Tepki çeken anlar görüntülendi

    Etiketler: Dolmabahçe-Bomonti Tüneli , NoMobil , gündem
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