Dollar isimli köpeği olan çizgi film karakteri kimdir?
90'lı yılların çizgi filmleri arasında önemli bir yere sahip olan Richie Rich, o yıllarda çocukluk yıllarını yaşamış olan bireyler tarafından yakından tanınıyor. Dollar isimli köpeği ve sahip olduğu varlıklarıyla hemen her çocuğun hayranlıkla izlediği Richie Rich, çizgi filmin yanı sıra sinema filmiyle de izleyici karşısına çıkmıştır. İşte, Dollar isimli köpeği ile hatırladığımız Richie Rich hakkında bazı bilgiler
Richie Rich Harvey Comics'in çizgi roman karakteri olan Richie Rich 1994 yılında aksiyon filmi olmuştur. Donald Petrie yönettiği filmin, baş karakteri ise Macaulay Culkin oldu. Edward Herrmann, Michael McShane, Christine Ebersole, Jonathan Hyde, ve John Larroquette ise, destekleyici rollerde hizmet ettiler Reggie Jackson, Claudia Schiffer ve Ben Stein minyatür rollerde görünür. Culkin'in kardeşi, Rory Culkin Richie Rich'de biraz rol aldı. 1998 yılında ise Richie Rich Mutlu Noeller Diler adlı ikinci filmi çıktı. fakat filmde Macaulay Culkin oynamadı. Sinemalarda da, o yıl bir de Wile E. Coyote ve Road Runner çizgi ile gösterilmiştir. Richie Rich bir çocuk aktör olarak Macaulay Culkin'in son filmi oldu.
RİCHİE RİCH FİLMİNİN OYUNCULARI
Macaulay Culkin .... Richard "Richie" Rich, Jr., zengin çocuk, filmin ana kahramanı.
John Larroquette .... Laurence Van Dough, ana antagonist ve kötü adam. Zengin Ailenin servetini çalmak için komplo uran açgözlü adam. Richi'nin komik kuzenidir.
Jonathan Hyde .... Herbert Arthur Runcible Cadbury, Zengin ailenin güvenilir uşağı ve Richie'nin sırdaşı.
Edward Herrmann .... Richard Rich, Sr.
Christine Ebersole .... Regina Rich
Mike McShane .... Profesör Keenbean, parlak bir mucit.
Chelcie Ross .... Ferguson, Zengin ailenin kaba ve sert güvenlik elemanıç
Reggie Jackson .... Beyzbol Koçu
Mariangela Pino .... Diane Pazinski, Gloria'nın annesi. Cadbury ile ilişkisi bulunmaktadır.
Stephi Lineburg .... Gloria Pazinski, Richie'nin arkadaşı.
Joel Robinson .... Omar, Richie'nin arkadaşlarından biri, bir tür bilge adam.
Jonathan Hilario .... Pee Wee, Richie'nin arkadaşlarından biri, umutsuz bir obur.
Rory Culkin .... Genç Richie.
Ben Stein .... Ekonomi Öğretmeni.
Claudia Schiffer .... Claudia. Aerobik eğitmeni.
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