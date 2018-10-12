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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.10.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Dollar isimli köpeği olan çizgi film karakteri kimdir?

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Dollar isimli köpeği olan çizgi film karakteri kimdir?

90'lı yılların çizgi filmleri arasında önemli bir yere sahip olan Richie Rich, o yıllarda çocukluk yıllarını yaşamış olan bireyler tarafından yakından tanınıyor. Dollar isimli köpeği ve sahip olduğu varlıklarıyla hemen her çocuğun hayranlıkla izlediği Richie Rich, çizgi filmin yanı sıra sinema filmiyle de izleyici karşısına çıkmıştır. İşte, Dollar isimli köpeği ile hatırladığımız Richie Rich hakkında bazı bilgiler

Richie Rich Harvey Comics'in çizgi roman karakteri olan Richie Rich 1994 yılında aksiyon filmi olmuştur. Donald Petrie yönettiği filmin, baş karakteri ise Macaulay Culkin oldu. Edward Herrmann, Michael McShane, Christine Ebersole, Jonathan Hyde, ve John Larroquette ise, destekleyici rollerde hizmet ettiler Reggie Jackson, Claudia Schiffer ve Ben Stein minyatür rollerde görünür. Culkin'in kardeşi, Rory Culkin Richie Rich'de biraz rol aldı. 1998 yılında ise Richie Rich Mutlu Noeller Diler adlı ikinci filmi çıktı. fakat filmde Macaulay Culkin oynamadı. Sinemalarda da, o yıl bir de Wile E. Coyote ve Road Runner çizgi ile gösterilmiştir. Richie Rich bir çocuk aktör olarak Macaulay Culkin'in son filmi oldu.

RİCHİE RİCH FİLMİNİN OYUNCULARI

Macaulay Culkin .... Richard "Richie" Rich, Jr., zengin çocuk, filmin ana kahramanı.

John Larroquette .... Laurence Van Dough, ana antagonist ve kötü adam. Zengin Ailenin servetini çalmak için komplo uran açgözlü adam. Richi'nin komik kuzenidir.

Jonathan Hyde .... Herbert Arthur Runcible Cadbury, Zengin ailenin güvenilir uşağı ve Richie'nin sırdaşı.

Edward Herrmann .... Richard Rich, Sr.

Christine Ebersole .... Regina Rich

Mike McShane .... Profesör Keenbean, parlak bir mucit.

Chelcie Ross .... Ferguson, Zengin ailenin kaba ve sert güvenlik elemanıç

Reggie Jackson .... Beyzbol Koçu

Mariangela Pino .... Diane Pazinski, Gloria'nın annesi. Cadbury ile ilişkisi bulunmaktadır.

Stephi Lineburg .... Gloria Pazinski, Richie'nin arkadaşı.

Joel Robinson .... Omar, Richie'nin arkadaşlarından biri, bir tür bilge adam.

Jonathan Hilario .... Pee Wee, Richie'nin arkadaşlarından biri, umutsuz bir obur.

Rory Culkin .... Genç Richie.

Ben Stein .... Ekonomi Öğretmeni.

Claudia Schiffer .... Claudia. Aerobik eğitmeni.

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