Dolap kapağı delil olamadı iade edilecek
MAMAK, Mamak Mutlu, İlker, Eryaman ve Keçiören halkevleri şube başkanları, dernekte Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya gibi bir dönemin gençlik örgütü liderlerinin posterlerini bulundurdukları gerekçesiyle THKP/C üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı.
Suç delili olarak ‘Deniz Gezmiş’in resminin yapışık olduğu dolap kapağı’na da el konuldu. Şube başkanları 3 gün gözaltında kaldıktan sonra haklarında THKP/C silahlı terör örgütü üyeliği suçundan, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Mahkeme, ‘söz konusu örgütün fiili varlığının sona erdiğini’ de anımsatarak sanıkların beraatına karar verdi. Kararda, sanıkların haksız yere gözaltına alınmaları nedeniyle bir yıl içinde tazminat talebinde bulunma hakları bulunduğu belirtildi.
Aramalarda el konulan ve adli emanete konulan, ‘Deniz Gezmiş’in resminin yapışık olduğu dolap kapağı’ ile birlikte el konulan dergi, kitap, kayıt formu gibi birçok malzemenin ‘karar kesinleştiğinde sahiplerine iadesine’ hükmedildi.
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