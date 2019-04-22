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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

'Dolandırıldım' diye polise gidince film gibi olay ortaya çıktı

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'Dolandırıldım' diye polise gidince film gibi olay ortaya çıktı

İstanbul’da film gibi olay... Polise başvurarak dolandırıldığını söyleyen M.Ş., “Oltacılık” yöntemiyle insanları dolandıran başka çetenin üyesi çıktı. İki çete de operasyonla çökertildi...

Bir dolandırıcılık çetesinin üyesi, çetenin paralarını telefon dolandırıcılığı yapan bir başka çeteye kaptırdı. İki çete de operasyonla çökertildi. Polise başvuran 34 yaşındaki M.Ş., kendisini cep telefonundan arayan ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olduğunu söyleyen bir kişinin "İsminiz bir suç örgütü soruşturmasında geçiyor" dediğini söyledi. İddialara göre; telefonun ucundaki tele-dolandırıcılık çetesi üyesi, M.Ş.'den para talep etti. Bir başka çetenin üyesi olduğu için telefon dolandırıcısına inanan ve yakalanacağını düşünerek tuzağa düşen M.Ş., çeteye ait olan ve bankadan çektiği 120 bin lirayı dolandırıcılık çetesine kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden M.Ş. hemen polise başvurdu ve şikâyetçi oldu.

YARIM MİLYONLUK VURGUN

Telefon dolandırıcılığı çetesiyle ilgili başlatılan soruşturmada incelemeler sürerken, mağdur M.Ş.'nin insanların "Oltacılık" yöntemiyle mail adreslerini ele geçirerek fidye talep eden bir başka dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğunu tespit etti. Yarım milyon liralık vurgunları tespit edilen iki farklı çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.Ş.'yi dolandıran E.D. (28) ve hem mağdur hem de şüpheli olan M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin adreslerine yapılan baskınlarda yüklü miktarda para ve dijital materyal ele geçirildi. E.D.'nin 2013'te telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve gasp suçlarından gözaltına alındığı, tutuksuz yargılandığı ve arandığı ifade edildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, polis yetkilileri başka gözaltıların da olabileceğini kaydetti.

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