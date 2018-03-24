Dolandırıldılar... Animatör çıktı!

Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'nin haberine göre, 'Bir Mucize Lazım Bana' oyununun ünlü isimlerden oluşan oyun ekibi; kendisini sanat yönetmeni olarak tanıtan ve Kültür Bakanlığı'ndan yardım aldığını söyleyerek oyunun yapımcılığını üstlenen Murat Erinç tarafından dolandırıldı.

'ANİMATÖR' ÇIKTI

Oyunun yönetmeni Atılgan Gümüş, şöyle konuştu: "Projeyi bize Murat Erinç'in kendisi getirdi. Kendisini Torunlar Group'un sanat yönetmeni olarak tanıttı. Ama verdiği hiçbir sözü tutmadı. Daha sonra Erinç'in, aslında animatör olduğu ortaya çıktı."