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    Dolandırıldılar... Animatör çıktı!

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 07:46 | Son Güncelleme:

    Ferman Akgül, Çiğdem Batur, Kurtalan Ekspres gibi ünlü isimler, provalarına haftalardır devam ettikleri tiyatro oyununun yapımcısı tarafından dolandırıldı.

    Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'nin haberine göre, 'Bir Mucize Lazım Bana' oyununun ünlü isimlerden oluşan oyun ekibi; kendisini sanat yönetmeni olarak tanıtan ve Kültür Bakanlığı'ndan yardım aldığını söyleyerek oyunun yapımcılığını üstlenen Murat Erinç tarafından dolandırıldı.

    'ANİMATÖR' ÇIKTI

    Oyunun yönetmeni Atılgan Gümüş, şöyle konuştu: "Projeyi bize Murat Erinç'in kendisi getirdi. Kendisini Torunlar Group'un sanat yönetmeni olarak tanıttı. Ama verdiği hiçbir sözü tutmadı. Daha sonra Erinç'in, aslında animatör olduğu ortaya çıktı."

    Etiketler: dolandırıcı , NoMobil , Ferman Akgül , Çiğdem Batur , Kurtalan Ekspres , tiyatro , tiyatro oyunu , gündem
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