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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)
03.01.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Dolandırıldıklarını 20 gün sonra anladılar

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Dolandırıldıklarını 20 gün sonra anladılar

ANKARA'da Barış Ağırcan ve arkadaşı Ersin Tepe, telefonda kendisini adliye çalışanı olarak tanıtıp, icralık cep telefonlarını uygun fiyata satacağını söyleyen G.A. adlı kadın tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü. İki arkadaş, 18 bin lira kaptırdıklarını iddia ettikleri G.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da kendisini adliye çalışanı olarak tanıtan G.A., aynı apartmanda oturan komşusu Eren Aydoğdu'yu arayarak, icraya düşen 32 cep telefonunu uygun bir ücrette kendisine veya tanıdıklarına verebileceğini söyledi. Eren Aydoğdu da Mamak'ta cep telefonu dükkânı işleten arkadaşı Ersin Tepe’ye durumu bildirdi. Ersin Tepe, cep telefonlarını satın almak için arkadaşı Barış Ağırcan'dan 18 bin TL borç para istedi. Ortak olmak için bu teklifi kabul eden Barış Ağırcan ile Ersin Tepe, dışarıda buluştukları G.A.'ya 18 bin TL verdi. G.A. parayı teslim aldıktan sonra cep telefonlarını Sincan’da bulunan Yediemin deposunda teslim edeceğini söyleyerek, iki arkadaşın yanından ayrıldı. Ancak Ersin Tepe ile Barış Ağırcan, yaklaşık 20 gündür devam eden süreçte, cep telefonlarını alamadı. Bunun üzerine iki arkadaş, dolandırıldıklarını öne sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'20 GÜN BOYUNCA BİZİ OYALADI'

Barış Ağırcan, cep telefonu dükkânı işleten arkadaşı Ersin Tepe’nin isteği üzerine kar amaçlı borç para verdiğini söyledi. Adliye dışında G.A.'ya 18 bin TL’yi teslim ettiklerini söyleyen Barış Ağırcan, "Parayı aldılar. 'El altından yaptığımız için sizi kimsenin görmemesi lazım, siz de kimseye söylemeyin' dedi. Öğleden sonra bizi Sincan’a gönderdi. 'Yediemin deposundan alacaksınız bu cihazları, orada sakın evrakları kimseye göstermeyin' dedi. Bu süreç 20 gün boyunca devam etti. 20 gün boyunca bizi oyaladı. En son, 'Paramızı iade edin' dedikten sonra her şey ortaya çıktı. 'Siz çok karıştırmışsınız, adliyeye ve icraya gitmişsiniz. Biz cihazları geri çekiyoruz, sizin de paranızı ödemiyoruz' dedi" diye konuştu.

'DOLANDIRICIYMIŞ'

Suç duyurusu sonrası savcılık incelemesinde G.A.’nın daha önce de aynı yolla dolandırıcılık olayına karıştığının belirlendiğini söyleyen Barış Ağırcan, "Savcılık bir gün sonra beni aradı. İstanbul’da geçen yıl 17 Şubat'ta cezaevinden yeni çıktığını, iki kişiyi dolandırdığını öğrendim. İstanbul’da da aranması olduğunu öğrendim. Daha sonra aynı şekilde Ankara'da bizi dolandırıyor. Bu olayı daha önce başkalarına da yapmış. Cezaevine girmiş. Kadının adliye ile hiçbir alakasının olmadığını öğrendik. Tamamen dolandırıcıymış" diye konuştu.

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