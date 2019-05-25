Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et
Mersin’de büyük baş hayvan alan ve parasını banka hesabından EFT ile ödeyen, ancak bölgeden ayrıldıktan sonra EFT ödemesini iptal edip, vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin görüntü çekmesine tepki gösteren şüpheliler, haklarındaki iddiaları yalanladı.
İddiaya göre kent merkezinde yaşayan H.G., 9 büyükbaş hayvanını internet üzerinden satışa çıkardı. Ö.K. isimli kişi de hayvanları almak istediğini bildirdi. İkili 44 bin TL'ye anlaştı. Ö.K., parayı banka üzerinden EFT yaptığına dair dekontu H.G.'ye gösterdi. H.G. de 7 dana ile 2 düveyi, Ö.K.'ye teslim etti. H.G. paranın hesabında olmadığını görünce soluğu poliste aldı.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hayvanların yüklendiği araç plakasından yola çıkarak Ö.K. ile beraberinde bulunan D.M.'yi Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakaladı.
Ö.K.'nin üzerinden 17 bin TL çıkarken, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Ö.K. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adamın parasını vermişim, mal almışım. Babasının hayrına mı mal verdi? Elinde evrak var. Asılsız iddialarda bulunuyorsunuz. Hep reklam peşindesiniz" dedi.
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