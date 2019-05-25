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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA- Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, (DHA)
25.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et

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Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et

Mersin’de büyük baş hayvan alan ve parasını banka hesabından EFT ile ödeyen, ancak bölgeden ayrıldıktan sonra EFT ödemesini iptal edip, vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin görüntü çekmesine tepki gösteren şüpheliler, haklarındaki iddiaları yalanladı.

İddiaya göre kent merkezinde yaşayan H.G., 9 büyükbaş hayvanını internet üzerinden satışa çıkardı. Ö.K. isimli kişi de hayvanları almak istediğini bildirdi. İkili 44 bin TL'ye anlaştı. Ö.K., parayı banka üzerinden EFT yaptığına dair dekontu H.G.'ye gösterdi. H.G. de 7 dana ile 2 düveyi, Ö.K.'ye teslim etti. H.G. paranın hesabında olmadığını görünce soluğu poliste aldı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hayvanların yüklendiği araç plakasından yola çıkarak Ö.K. ile beraberinde bulunan D.M.'yi Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakaladı.

Ö.K.'nin üzerinden 17 bin TL çıkarken, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ö.K. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adamın parasını vermişim, mal almışım. Babasının hayrına mı mal verdi? Elinde evrak var. Asılsız iddialarda bulunuyorsunuz. Hep reklam peşindesiniz" dedi.

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