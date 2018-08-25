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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
25.08.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Dolandırıcılıkta son nokta!

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Dolandırıcılıkta son nokta!

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tarkan Yorulmaz, son günlerde yarasalar üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirterek, "Dolandırıcılık şebekeleri, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları uydurma videolarla vatandaşlara ulaşarak mağaralarda yarasa kozası ve yarasa kesesi bulunduğunu, bunlarda ilaç sanayisinde kullanılan çok önemli bir sıvı olduğunu iddia ediyor." dedi.

Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir ve Suriye gibi ülkelerde yaygın olan bir dolandırıcılık yönteminin son zamanlarda Türkiye'de de görülmeye başladığını söyledi.  Biyolog olarak 18 yıldır yarasalar üzerine çalışmalar yaptığını aktaran Yorulmaz, şunları kaydeti: 

"Son dönemde dolandırıcılık şebekeleri, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları uydurma videolarla vatandaşlara ulaşarak mağaralarda yarasa kozası ve yarasa kesesi bulunduğunu, bunlarda ilaç sanayisinde kullanılan çok önemli bir sıvı olduğunu iddia ediyor. Vatandaşlar bu kozaları görmek için kendi yörelerinde, köylerinde bulunan mağaralara girerek savunmasız olan yarasaları kovuyor ya da öldürebiliyor. Oysa yarasalar memeli hayvandır, kesesi ya da kozası olmaz. Doğururlar ve yavrularını anne sütü ile beslerler." 

"Birbirlerinden habersizmiş gibi davranıyorlar" 

Şebekede bulunanların birbirinden habersizmiş gibi sosyal medyadan ağlarına düşürdükleri kişilerle irtibata geçtiğini aktaran Yorulmaz, şöyle devam etti: 

"Kimisi koza uzmanı olurken kimisi koza satıcısı, kimisi de koza alıcısı oluyor. Videoların altına çeşitli yorumlar yaparak insanları etkilemeye çalışıyorlar. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden videoları izleyen vatandaş, çevresinde yarasaların bulunduğu mağaralarda koza aramaya başlıyor. Bulamayınca sosyal medya üzerinden videoları yayanlarla irtibata geçmeye çalışıyor. Vatandaşla irtibata geçen şebeke, daha önce hazırladıkları bir mağaraya bu kişiyi götürüyor. Önceden yerleştirilen kozayı gören ve sözde uzmanı dinleyen kişi şebekenin ağına düşüyor. Uzman, kozanın yeterince olgunlaşmadığını, biraz daha beklemesi gerektiğini söylüyor. Şebeke, vatandaşa kozaya sahip çıkması gerektiğini söyleyip masraflar için bir şekilde para alıyor. Bir daha da gelen olmuyor."

Şebekenin vatandaşları farklı bir yöntemle daha kandırdığını dile getiren Yorulmaz, "Sosyal medyadan kozanın içindeki sıvının yüksek meblağlara satıldığını öğrenen kişi çevresindeki mağaralarda bir şey bulamayınca arayışa geçiyor. O sırada elinde bulunan kozayı uygun fiyata satmaya çalışan bir kişi, bu vatandaşla irtibata geçiyor. Bu kişiden kozayı alan vatandaş, satmaya kalktığında daha önce yüksek fiyata alabileceğini söyleyen kişileri bulamayınca dolandırıldığını anlıyor." diye konuştu. 

"Yarasalar ve mağaralar tehdit altında" 

Yorulmaz, insanların izinsiz şekilde mağaralara girip koruma altında bulunan yarasalara zarar vermesinin de önemli bir sorun oluşturduğunu vurgulayarak, "Doğada önemli görevleri olan yarasalar, böcek popülasyonunun dengelenmesinde çok etkili canlılardır. Bu dolandırıcılık yöntemi nedeniyle yarasalar ve mağaralar tehdit altında." dedi. 

Yorulmaz, konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurup tedbir alınması yönünde talepte bulunduğunu kaydetti. 

 

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