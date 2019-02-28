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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA), İHA
28.02.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Dolandırıcılıkta çığır açtı... Demir levhaları cep telefonu diye 8 bin 200 TL’ye sattı

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Dolandırıcılıkta çığır açtı... Demir levhaları cep telefonu diye 8 bin 200 TL’ye sattı

KAHRAMANMARAŞ'ta cep telefonunun ölçü ve ağırlığında metali keserek orijinal kutuya koyan ve aksesuarlarıyla birlikte satan Mehmet D., mağaza sahibinin şüphelenip durumu fark etmesi sonucu, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yapıştırıcı izinden şüphelenip açtığı kutudaki metali görünce şoke olduğunu belirten telefon bayisi Mehmet Sular, "20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İnanılmaz planlanmış, tezgahlanmış bir olayla karşı karşıyayız. Herkese ibret olsun" dedi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Dolandırıcılıkta çığır açtı
  • Dolandırıcılıkta çığır açtı
  • Dolandırıcılıkta çığır açtı
  • Dolandırıcılıkta çığır açtı
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Alınan bilgilere göre, Trabzon Bulvarı üzerinde cep telefonu dükkanı olan Mehmet Sular, iş yerine gelen kimliği belirsiz kişiden 2 adet sıfır kutusunda ünlü bir markanın cep telefonunu satın aldı. Satın aldığı cep telefonlarının bir miktar ödemesini yaptıktan iş yeri sahibi cihazları kontrol etti. Cihazların kutusunu açmasıyla demir levha ile karşılaşan Mehmet Sular, polis ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis, iş yerinin güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği şüphelinin 47 yaşındaki Mehmet D. olduğunu tespit etti.

Hakkında çok sayıda suç kaydı olan dolandırıcının yakalanması için iş yeri sahibiyle işbirliği yapan polis, parasının geri kalan bölümünü almak için geldiği iş yerinde Mehmet D.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin arsından adliyeye sevk edildi. 



“POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ”

Düzenlenen operasyon sonrası kısa sürede parasını alan iş yeri sahibi Mehmet Sular ise, “Sabah saatlerinde sularında bu şahıs iş yerime gelerek iki adet hatırı sayılır bir markanın telefonunu satmak istedi. Cihazlar başka bir iş yerinden alınmış. Faturaları var dün tarihli. Kutularındaki IMEI’leri ile faturası her şeyi tutuyor.

Tanesi 4 bin 100 lira, iki adet bu hatırı sayılır markanın telefonundan 8 bin 200 liraya satın aldım. Sabah saatleri olduğu için kasamız müsait değildi. 6 bin lira ödemesini yaptım. Kalan 2 bin 200 lira ödemeyi de öğleden sonra gelip almasını söyledim. Kendisi iş yerinden çıktıktan sonra kutuları inceledim. Kutuların arkasının yapıştırıcı gibi bir şey ile yapıştırıldığını fark ettim. Normalde sıfır cihazlarda kutu açılmaz ama şüphelendiğim için kutuyu açtım. Ben 20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim.

Kutuyu açtığımda bu demir parçası ile karşılaştım. Şok oldum tabi, hemen 155'i arayıp konuyu bildirdim. Sağ olsun Kahramanmaraş Emniyeti inanılmaz hızlı bir şekilde olayın üstesinden geldi.

Şahsa 2 bin 200 lira ödemem kalmıştı. Onu alması için çağırdım. Ben aradığım da, ‘Bir sorun mu var? diye sordu. Bir sorun olmadığını parayı gelip almasını söyledim. Parayı almaya geldiğinde durumu fark etti ve iş yerinden hızlı bir şekilde kaçtı. Yanımda çalışan elemanım uzun bir süre lise caddesine kadar kovaladı ve yolda polisi de aradılar. Polis ekiplerimiz kısa süre içerisinde şahsı yakaladı.

Telefonun birebir ağırlığı kadar demir parçasını keserek koymuş kutunun içerisine. İnanılmaz bir olayla karşı karşıyayız. Herkese ibret olsun" dedi. 

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