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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA)
11.09.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Dolandırıcılıkla suçlanan Kırkpınar Ağası gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevkedildi

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Dolandırıcılıkla suçlanan Kırkpınar Ağası gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevkedildi

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yaşayan tekstilci işadamı Cemal S., MİT Edirne Bölge Başkanı ve TOKİ yetkilisi olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını ileri sürerek İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.

 'PARÇA PARÇA 10 MİLYON ÖDEME YAPTIM'

Mağdur işadamı, emniyetteki ifadesinde "Şüpheliler Tekirdağ'da bulunan TOKİ arazilerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca satılacağını ve bunu devleti seven kişilere verileceğini söyleyerek beni kandırdı. Kendisini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan bir kişi ise Çorlu'da bulunan bir hazine arazisinin satışı karşılığında farklı tarihlerde bir kısmını banka üzerinden, bir kısmını ise elden olmak üzere yaklaşık 10 milyon lira verdim" dedi.

PARAYI ÖDEYEMEYİNCE AĞALIĞI DÜŞÜRÜLEN İŞ ADAMI

İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı incelemelerde kendisini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan kişinin 2017 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesine giren iş adamı Ahmet Çetin olduğunu tespit etti.

8 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ile kendisini TOKİ yetkilisi olarak tanıtan emlakçı Tarkan A. ile kendilerine yardım eden 8 kişinin yakalanması için 9 Eylül sabahı belirlenen çeşitli illerde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İstanbul'dan yola çıkan polis ekipleri Edirne'de Ahmet Çetin'i Tekirdağ Çorlu'da ise emlakçılık yapan Tarkan A.'yı 9 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı. 8 kişinin yakalanması için ise polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ahmet Çetin ve Tarkan A. işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

AĞA ELİNDE PARALARLA BASIN TOPLANTISI YAPMIŞTI

Ahmet Çetin, ağlık açık artırmasında 1 milyon 522 bin lira ile 657'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri'nin ağalığını kazanmış, ağalık bedelinin 864 bin lirasını ödemiş, devamını ise ödemeyince ağalığı düşürülerek ünvanı elinden alınmıştı. Çetin, 9 Eylül 2017 günü Edirne'de düzenlediği basın toplantısına çanta dolu para ile gelip para tomarlarını gazetecilere göstererek "Ağalık parasını ödedim, ben züğürt ağa değilim" diye açıklamalarda bulunmuştu.

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