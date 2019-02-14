Dolandırıcıların oyununu E-Devlet kontrolü bozdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDolandırıcıların oyununu E-Devlet kontrolü bozdu
GeriGündem Dolandırıcıların oyununu E-Devlet kontrolü bozdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
14.02.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Dolandırıcıların oyununu E-Devlet kontrolü bozdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolandırıcıların oyununu E-Devlet kontrolü bozdu

Bolu’da bir fabrikadan yükledikleri 95 bin liralık keresteyi götürmek üzere olan nakliye dolandırıcılarının oyunu, fabrika sorumlusunun dikkati sayesinde bozuldu. E-devlet üzerinde kaydı göremeyen sorumlu nakliyeyi durdurdu, jandarmanın geleceğini duyan dolandırıcılar arkalarına bakmadan kaçtı.

BOLU'da fabrika sorumlusu Akif Akça, sosyal medyadan 95 bin TL değerindeki kerestenin taşınması için anlaştığı bir nakliye firması tarafından dolandırılmaktan e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulama sayesinde kurtuldu. Sahte nakliye firmasının yetkilileri, Akça'nın durumu fark edip jandarmayı arayacağını söylemesiyle malzemelerin yüklenmiş olduğu TIR'ı fabrika önünde bırakarak kaçtı.

Bolu'da bir dekorasyon, mobilya fabrikasının sorumlusu olan Akif Akça, 95 bin TL değerindeki kerestenin Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir müşteriye 1100 TL karşılığında ulaştırılması için sosyal medya üzerinden bir nakliye firması ile anlaştı. Firmaya ait olduğu iddia edilen TIR'ın sürücüsü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden geleceğini söyleyip, yaklaşık 1,5 saat gecikmenin ardından dün akşam saatlerinde Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın önüne geldi. Müşteriye ulaştırılması gereken keresteler, fabrika çalışanları tarafından TIR'a yüklendi. Daha sonra Akif Akça, kendisini Fatih Keskin olarak tanıtan TIR sürücüsünün davranışlarından şüphelendi. TIR sürücüsüne biraz daha beklemesini söyleyerek evrakı yeniden inceleyip e-Devlet üzerinden söz konusu şirketin var olup olmadığını sorguladı. Şirket kayıtlarda gözükmeyince Akça durumu jandarmaya haber verdi. Akça bu sırada TIR sürücüsüne de jandarmayı çağırdığını, gerekli incelemelerin ardından yola çıkabileceklerini söyledi. Kendisini Fatih Keskin olarak tanıtan sürücü de bunu kabul ederek bekleyeceğini söyledi. Akça daha sonra sürücü ve yanında bulunan kişiye çay getirmek için yanlarından ayrıldı.

TIR'I BIRAKIP KAÇTILAR

Bu sırada TIR sürücüsü ve yanında bulunan kişi TIR'ı anahtarı üzerinde bir şekilde fabrika önünde bırakıp yaya olarak kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede TIR'ın çalıntı olduğunu ve bilgilerin verildiği sürücünün evrakının da sahte olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Çalıntı TIR ise malzemeler indirildikten sonra detaylı inceleme için jandarma otoparkına çekildi.

'HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİK'

95 bin TL değerindeki malzemeleri çalınmaktan sonra anda kurtulan fabrikanın sorumlusu Akif Akça, "Anlaşmamızda 16.00'da buraya geleceğini söyledi. Ancak kendisi 17.30'da buraya geldi. Böyle olunca en baştan biz rahatsız olduk. Akabinde 'TIR'ın dorsesinin kapaklarını açalım yükleyelim' dedik. Kapakları açtı, dorselerin bazı kısımlarını sökemeyince iyice şüphelendik. Hareketleri de böyle değişik tarzda bir insan. Evrak prosedürünü tamamladık. Yükleyip TIR'ın üstünü çadırla kapattık. Tam gönderecekken bu adamın hareketlerini sevmediğim için, biraz da takıntılı bir insan olduğum için hemen arkadaşla muhasebeci arkadaşla görüştüm. 'Evrakı düzgünce aldık mı?' dedim, 'Aldık' dedi. Yukarı çıktık ofise orada e-Devlet üzerinden firma sorgulama yaptım. Böyle bir firmanın olmadığını gördük. Nakliyecilerle alakalı bir siteye de şoförün ismi ve TC kimlik numarasını girdik. Böyle bir şahıs olmadığını gördük. Daha sonra TIR sürücüsü arkadaşı tekrar yukarı çağırdık. Kayıtların çıkmadığını söyledik. 'Jandarmaya bilgi vermemiz lazım. Jandarma aracı incelesin ondan sonra yola çıkarsınız.' dedim. Sürücü de kabul etti, 'Tamam ağabey, gelsin jandarma' dedi. Jandarmayı çağırdık. Jandarma geldi. Biz TIR sürücüsü ve yanındaki kişinin TIR'ın içinde olduğu sanıyorduk. O sırada kaçmışlar." dedi.

'HERKES DİKKAT ETSİN'

Diğer firmalara da böyle durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Akça, "Malımız çalınıyordu. Son dakikada kurtardık. Bütün prosedürü yerine getirmek lazım. Biz mağdur olmaktan son anda kurtulduk. Yaklaşık 95 bin TL değerinde bir malzememiz vardı. Gemlik'e gönderiyorduk. Fiyat olarak da normal bir fiyat verdi. Kendisi Kızılcahamam'dan geleceğini söyledi. Bolu'dan yüklese söylediği rakam çok makul ve kazançlı bir rakamdı. Ama Kızılcahamam'dan gelip, Gemlik'e indirip daha sonra İstanbul'a gideceğini söyledi. Bu söylediğine göre benim verdiğim para onu kurtarmazdı. Ucuz olması beni şüphelendirdi" diye konuştu.

Dolandırıcıların oyununu E-Devlet kontrolü bozdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

MSB açıkladı: O komutan başka birimde görevlendirildi

Erdoğan ve Putin'den kritik sözler

Kartal'da çöken apartmanla ilgili son dakika gelişmesi

Bakanlık duyurdu... Peri bacalarındaki otel inşaatında yıkım başladı