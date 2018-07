Dolandırıcılar bu kez baltayı taşa vurdu!

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar tarafından dolandırılmak istendi. Dolandırıcılara kimliğini açıklayarak şok yaşatan Başkan Altay, başından geçenleri anlatarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Altay, telefon dolandırıcısı ile aralarında geçen ekran görüntüsünden oluşan konuşma metnini kaydettiğini, olayla ilgili Erzurum Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



“ARKADAŞIMIN HESABINI ELE GEÇİRİP BENİ TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI”



Dolandırıcıların gelişen teknolojinin imkanlarından kaynaklanan yeni yöntemlerle tüketiciyi tuzağa düşürmek için her imkanı denediklerini ifade eden Altay, ‘‘Bunlardan birisi de sosyal medya hesabı çalınarak, hesabın sahibinin arkadaşlarına mesaj gönderilmesidir. Gönderilen mesajda dolandırıcı sosyal medya arkadaşımmış gibi önce hal hatır sorarak sonra cep telefonu hattımın faturalı olup olmadığını soruyor. Faturalı dediğiniz anda “size bir mesaj göndereceğim bu mesaja evet yazarsanız 70 TL bonus kazanacaksınız” gibi söylemlerde bulunuyor. Tüketici, gelen mesaja evet diye karşılık verdiği anda hesabından yüklü miktarda para kesiliyor. Sosyal medyada arkadaşımın hesabını ele geçiren dolandırıcının hedefinde bende vardım. O kadar samimi ve içten mesajlarla beni tuzağına düşürmeye çalışan dolandırıcı, benim tuzağa düşmeyeceğimi anlayınca engellemek zorunda kaldı” dedi.



“ÇOK SAYIDA ŞİKAYET ALIYORUZ”



Sosyal medya veya cep telefonu yoluyla dolandırıcılık yöntemlerinin gün geçtikçe değişik yöntemlerle arttığını, her gün birçok kişiden dolandırıldıklarına veya maruz kaldıklarına dair şikayetler aldıklarını söyleyen Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, şu uyarılarda bulundu: “Vatandaşlar dikkatli olmalı, cep telefonlarına veya sosyal medya üzerinden gönderilen her mesaja itibar etmemek gerekiyor. Mesajı gönderen kişi tanıdık olsa dahi mutlaka mesajı gönderen kişi aranarak teyitedilmelidir. Mesajı gönderen kişi irtibatta kesiklik sağlıyorsa bu kişinin mesajlarına kesinlikle dönüş yapılmaması gerekiyor. Çünkü dolandırıcıların ağına düşen vatandaşın kaptırdığı ücreti geri alması çok zordur. Bu tür vakalar dolandırıcılık vakaları olduğu için Tüketici Hakem Heyetlerinin de yapacağı bir şey yoktur. Bu tür sorunlarda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Ancak dolandırıcı bulunsa dahi kaptırılan ücretin geri alınması yine çok zor ihtimaldir.”



"GSM OPERATÖRLERİ ÖNLEM ALMALI"



GSM operatörlerinin de dolandırıcıların tuzağına alet olduklarını savunan Başkan Altay, “Bu konuda GSM operatörleri de dolandırıcıların tuzağına alet olmaktadırlar. Dolandırıcının gönderdiği bir mesaja evet yazarak kullanıcının hattından yüklü miktarda para çekilmesi, GSM operatörlerinin açığı olduğu kanaatindeyim. Dolandırıcının hazırladığı tuzağa karşı GSM operatörleri önlem almalıdır. Bunun yanında dolandırıcının bu mesaj gönderme sistemini bu kadar basit olarak nasıl hazırladığını sorgulamak gerekir” diye konuştu.