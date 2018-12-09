Dolandırıcılar adayların peşinde
DOLANDIRICILARIN hedefinde şimdi de belediye başkan adayı olmak için yarışan aday adayları var. “Ankette ilk üçe kaldınız, sizi birinci sıraya çıkaralım” vaadiyle aday adaylarını arayan dolandırıcıların tarifesi ise 90 bin liradan başlıyor.
Yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları sürerken dolandırıcılar da boş durmuyor. Dolandırıcıların hedefinde daha çok iktidar partisinden aday olmaya çalışan siyasiler bulunuyor. Dolandırıcıların, “AK Parti adına kamuoyu araştırması yapıyoruz. Listede isminiz var. Adaylık için yarışacak ilk üç kişiden birisiniz. İsterseniz sizi birinci çıkarabiliriz” diyerek aday adaylarına tuzak kurdukları ortaya çıktı. Dolandırıcılar, bunun için tarifeyi 90 bin liradan başlatıyor. Pazarlık ile bu rakam 50 bin liraya kadar düşüyor.
ADAY ADAYI UYANIK ÇIKTI
Dolandırıcıların oyununu bozan ise Muğla’nın Fethiye ilçesinden bir aday adayı oldu. Telefon konuşmasını kayda alan aday adayı, önce AK Parti Genel Merkezi’ni arayarak durumu anlattı, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Benzer diğer dolandırıcılık olayının Isparta’nın Yalvaç ile Samsun’un Atakum ilçelerinde de olduğu belirlendi. Aday adayları bu iki ilçede durumu polise bildirerek yine savcılığa suç duyurusunda bulundular. Yapılan tahkikat sonucu dolandırıcıların kimlikleri tespit edildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tüm teşkilatları ve aday adaylarını dolandırıcılara karşı dikkatli olunması için uyardıklarını açıkladı. Şikâyetlerin en çok ilçelerden geldiğini anlatan Dağ, “İlçelerin genel merkez üzerinden takip edilmesinin zor olduğunu düşünüyor olabilirler. Ama biz hepsini takip ediyoruz” ifadesini kullandı.
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