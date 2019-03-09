Dokuzuncu şehir hastanesi devrede

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 9. şehir hastanesi olan ve hasta alımına bir ay önce başlayan Bilkent Şehir Hastanesi’ni gazetelerin Ankara Temsilcileri’ne anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 14 Mart Tıp Bayramı’nda resmi açılışı yapacağını belirten Koca şunları söyledi:

MARKALAŞACAĞIZ

“Şehir hastaneleri, hastanın bir daha sevkine gerek kalmadığı son nokta olacak. Buralar teknolojik yetersizliklerin olmadığı, kadro anlamında bir eksikliğin yaşanmadığı bir sağlık üssü olacak. Şehir hastanelerini markalaştıracağız. Şu an içinde bulunduğumuz hastane ile birlikte 32 yapı planlıyoruz. Bu modelle 44 bin yatak hedefleniyor; 22 tanesinin ihalesi yapıldı. 13 tane hastanenin de inşaatı devam ediyor. Diğerlerinin de ihale süreçleri sürüyor.

HİBRİT AMELİYATHANE

3 bin 711 yataklı. 900 polikliniği, 700 yoğun bakım yatağı, 131 ameliyathanesi var. 2 tane de hibrit ameliyathane bulunuyor. Yani anjiyo yapılırken aynı anda açık kalp müdahalesinin de yapılabilir olduğu hibrit ameliyathaneden bahsediyorum. Tamamen bütün birimleriyle devreye girdiğinde 12 bin kişinin çalıştığı, 7 bin sağlık çalışanın olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu hastane 6 blok ve 8 hastaneden oluşuyor. 8 hastane dediğim; 6 blok genel hastane, kalp damar hastalıkları hastanesi, nöroloji, ortopedi hastanesi, çocuk hastanesi, kadın doğum hastanesi, onkoloji hastanesi. Ayrıca fizik tedavi ve yüksek güvenlik psikiyatri hastanesi yapılıyor.

YAPAY ZEKÂ

Önümüzdeki dönemde, bir katarakt ameliyatı, gerçekten yapılması gerekli endikasyonu doğru olan bir ameliyat mı, bilmek istiyoruz. Bununla ilgili özellikle yapay zekâ ve büyük veriyi daha çok kullanma noktasında yoğun bir çaba içindeyiz. Benzer şekilde sezaryeni de çalışmak istiyoruz. MR ve tomografi yıllık maliyeti 1.7 milyar liraydı. Şu an 1.5’lere kadar düştü. Biz sadece MR ve tomografinin gerçekte çekilip çekilmediğinin kontrolünü yaptık. Daha MR çekim standartlarının denetimine geçmedik. Performansı, verimlilik üzerine inşa eden, pozitif ve negatif performansın devreye girdiği bir yaklaşıma dönüyoruz.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÇOK SAYIDA HASTA GELİYOR

Şehir hastanelerinde mükemmeliyet merkezleri de oluşturalım niyetindeyiz. Şehir hastaneleri aynı zamanda turizm için sağlık merkezi olacak yapılar. Organ nakliyle ilgili dışarıdan yoğun hasta gelmeye başladı. Bir de estetik, plastik cerrahi, saç ekimi gibi yurt dışında geri ödeme kapsamında olmayan bu hizmetlerin ücretleri oralarda oldukça yüksek. Bizde ise nitelikli hizmet makul ücretlerle veriliyor. Bu da ciddi hasta akışına sebep oldu. Şehir hastanelerinin bu noktada her geçen gün daha sağlık turizminin odak hastaneleri olacağına inanıyorum. Bu nedenle yurt dışından gelen hastaya ayrı hizmet veren birimler oluşturmak istiyoruz.

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