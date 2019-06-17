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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

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Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 4. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anıldı.

Atabey ilçesindeki İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalça Tepesi'nde düzenlenen törene, Demirel'in yakınları, eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Ali Şevki Erek, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Demirel'in doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile vatandaşlar katıldı.

Yapımı tamamlanan Demirel’in anıt mezarına gül konuldu, tören alanına gül suyu serpildi.

Demirel’in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

Törende Demirel için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. 

Eski bakan Hamdi Üçpınarlar, törende yaptığı konuşmada, Demirel'in hizmet anlayışının, aşkının ve Cumhuriyet'e bağlılığının hiçbir zaman sönmediğini söyledi. 

Demirel'in son nefesine kadar ülke meselelerini takip ettiğini ifade eden Üçpınarlar, şöyle devam etti:

"İşte vatan ve millet sevgisi. Demirel’i ne kitaplara ne de ansiklopedilere sığdırmak mümkün değil. Hepimiz onun vatandaş üzerindeki güzel sözlerini hatırlarız. Yürüdüğümüz yolda, yaktığımız ışıkta, çalıştığımız fabrikada, hastanesinde, Türkiye'nin her şeyinde imzası olan Süleyman Demirel vardır. Demirel ailesinin Türkiye'ye çok büyük katkısı olmuştur."

Törenin ardından vatandaşlar, Demirel'in mezarına gül serpti, dua okudu. 

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