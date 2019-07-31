Dokuz Eylül Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?
İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi, üniversite hastanesinde giderleri "Özel Bütçe Gelirlerinden" karşılanmak üzere, 45 hemşire ve 3 sağlık teknikerini sözleşmeli olarak istihdam edecek. Söz konusu ilan Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinden de yayımlandı. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alım ilanı hakkında tüm detaylar...
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yayımladığı ilan şu şekilde;
"Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden ( 45 Hemşire ve 3 Sağlık Teknikeri ) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre mistihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih öve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır."
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