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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriDokuz Eylül Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?
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31.07.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Dokuz Eylül Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?

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Dokuz Eylül Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?

İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi, üniversite hastanesinde giderleri "Özel Bütçe Gelirlerinden" karşılanmak üzere, 45 hemşire ve 3 sağlık teknikerini sözleşmeli olarak istihdam edecek. Söz konusu ilan Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinden de yayımlandı. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alım ilanı hakkında tüm detaylar...

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yayımladığı ilan şu şekilde;

"Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden ( 45 Hemşire ve 3 Sağlık Teknikeri ) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre mistihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih öve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır."

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