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    'Dokunduğu herkese mutluluk verirdi'

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    19.05.2018 - 00:58 | Son Güncelleme:

    ESKİ Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı.

    Saylan’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarında düzenlenen anma törenine, ÇYDD yöneticileri, dernek üyeleri, derneğin ‘Kardelen Projesi’ kapsamında eğitim gören öğrencileri ve arkadaşları katıldı. Törene katılan vatandaşlar Saylan’ın mezarını çiçeklerle süsledi. Tören sırasında Saylan’ın çok sevdiği akide şekeri katılımcılara dağıtıldı.

    ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, anma töreninde yaptığı konuşmada “Türkan Saylan’ı 9 yıl önce burada toprağa vermiştik. Özlemi ve anısı hiç unutulmadı. Türkan Saylan’ın özellikleri bizi her yıl burada birleştiriyor. Yüreğinin sesi ile aklını en güzel şekilde birleştirmeyi başaran bir insandı. İnsanların derdine çare arayan, elini uzatana elini uzatan, hiç kimseyi boş çevirmeyen, dokunduğu herkese mutluluk veren bir insandı. Bu insanın değerini bizler ve bu toplum biliyor. Türkan Saylan’ın cüzzamlı hastalar ve kız öğrenciler için yaptığı çalışmalar Türkiye’de ilkti. Köy köy dolaşarak cüzzam hastalığının tedavi edilebileceğini halka anlattı. Kız öğrencilerin okuması için elinden geleni yaptı. Kurduğu derneklerde binlerce öğrenci burs aldı” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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