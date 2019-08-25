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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Doku mühendisine ‘Kariyer ödülü’

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
Doku mühendisine ‘Kariyer ödülü’

ABD’de Notre Dame Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Pınar Zorlutuna, Beyaz Saray tarafından verilen ‘Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü’ne layık görüldü.

10 yıldır Amerika’da yaşayan Zorlutuna ödülle ilgili olarak, “Kalp hastalığıyla ilgili çalışmalarımdan dolayı beni layık görmüşler. Çok mutluyum” dedi.

ÖDÜL BEYAZ SARAY’DAN

38 yaşındaki Pınar Zorlutuna doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Ardından araştırmacı olarak 1.5 yıl Harvard, 1.5 yıl da Illinois at Urbana-Champaign Üniversitesi’nde çalıştı. Zorlutuna, şu anda ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan Notre Dame Üniversitesi’nde Biyomedikal ve Makine Mühendisliği bölümünde çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Avrupa ve Amerika’dan çok sayıda ödül alan öğretim üyesi, son olarak Beyaz Saray tarafından verilen ‘Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, kalp hastalıklarını daha iyi anlayıp yeni tedaviler bulabilmek amacıyla doku mühendisliği yöntemiyle üretilmiş insan dokularını geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında verildi. Zorlutuna’ya ödülünü Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Direktörü Kelvin Droegemeier verdi.

Doku mühendisine ‘Kariyer ödülü’

Ödül aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Pınar Zorlutuna, “Açıkçası çok az kişiye verilen bir ödül olması nedeniyle böyle bir ödülü beklemiyordum. Annem, babam ve kardeşlerim Türkiye’de oldukları için törene katılamadılar. Eşim de çocuklarımıza bakmak zorunda kaldığı için törene gelemedi. Amerika’da yaşayan kuzenlerim geldi. Kalp ve kanser gibi hastalıklarla ilgili yaptığımız çalışmalar tedavi yöntemlerinde yeni yöntemler bulunmasını amaçlıyor. Deney aşamasında olan yeni tedavilerin hastalara daha hızlı ulaşmasını sağlayacak platformlar geliştiriyoruz. Ekibimde sekiz doktora öğrencim, iki araştırmacım iki de teknik yardımcım var. Haftada ortalama 60 saat çalışıyorum. Laboratuvar çalışmalarının yanı sıra makale, proje hazırlanması ve girdiğim dersler var”.

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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