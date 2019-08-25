Doku mühendisine ‘Kariyer ödülü’
ABD’de Notre Dame Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Pınar Zorlutuna, Beyaz Saray tarafından verilen ‘Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü’ne layık görüldü.
10 yıldır Amerika’da yaşayan Zorlutuna ödülle ilgili olarak, “Kalp hastalığıyla ilgili çalışmalarımdan dolayı beni layık görmüşler. Çok mutluyum” dedi.
ÖDÜL BEYAZ SARAY’DAN
38 yaşındaki Pınar Zorlutuna doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Ardından araştırmacı olarak 1.5 yıl Harvard, 1.5 yıl da Illinois at Urbana-Champaign Üniversitesi’nde çalıştı. Zorlutuna, şu anda ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan Notre Dame Üniversitesi’nde Biyomedikal ve Makine Mühendisliği bölümünde çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Avrupa ve Amerika’dan çok sayıda ödül alan öğretim üyesi, son olarak Beyaz Saray tarafından verilen ‘Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, kalp hastalıklarını daha iyi anlayıp yeni tedaviler bulabilmek amacıyla doku mühendisliği yöntemiyle üretilmiş insan dokularını geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında verildi. Zorlutuna’ya ödülünü Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Direktörü Kelvin Droegemeier verdi.
Ödül aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Pınar Zorlutuna, “Açıkçası çok az kişiye verilen bir ödül olması nedeniyle böyle bir ödülü beklemiyordum. Annem, babam ve kardeşlerim Türkiye’de oldukları için törene katılamadılar. Eşim de çocuklarımıza bakmak zorunda kaldığı için törene gelemedi. Amerika’da yaşayan kuzenlerim geldi. Kalp ve kanser gibi hastalıklarla ilgili yaptığımız çalışmalar tedavi yöntemlerinde yeni yöntemler bulunmasını amaçlıyor. Deney aşamasında olan yeni tedavilerin hastalara daha hızlı ulaşmasını sağlayacak platformlar geliştiriyoruz. Ekibimde sekiz doktora öğrencim, iki araştırmacım iki de teknik yardımcım var. Haftada ortalama 60 saat çalışıyorum. Laboratuvar çalışmalarının yanı sıra makale, proje hazırlanması ve girdiğim dersler var”.
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