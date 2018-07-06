Doktorunu koşturuyor

Ülkesinde ekonomi eğitimi alan ve üç sene bir şirkette çalışan İsviçreli Coraline Chapatte (37), işinden ayrılıp 2008’de 3 aylığına Kaş’a geldi. Aslında dalış lideri sertifikası almak ve dalış tecrübesi kazanmak istiyordu. Bir dalış okuluyla anlaştı. Chapatte, burada 3 sene kaldı. Ülkesinde çocukluğundan beri babasıyla koşuyor, jimnastik, kayak yapıyordu. 12 yıl voleybol, sonra basketbol oynamıştı. Kaş’ta da koşmaya devam etti. Hiçbir arkadaşının bulunmadığı İstanbul’a yerleşince yalnızlığıyla yine koşarak baş etti. Koştuğu mesafeyi giderek artırdı. 5, 10, 50 kilometre derken 80 kilometreye ulaştı. Kendini ultra maratonlarda deniyordu artık. Yaklaşık 2.5 yıl önce Likya Yolu Ultra Maratonu’na hazırlanırken, 3 hafta kala ayağında sorun çıktı.

DİĞER DOKTORLAR SPORA ARA VERMESİNİ ÖNERDİ

İlk gittiği iki ortopedist sakatlığının iyileşmesi için spora ara vermesini önerdi. Ancak koşmayı çok istiyordu. Daha sonra ulaştığı Dr. Selim Muğrabi (48) “Tabii koşacaksın” dedi. Tedavisi sürerken antrenmanlara devam etti. 6 günde, 250 kilometre koşarak maratonu tamamladı. Sonra yine Dr. Muğrabi’nin önerisiyle yüzmeye de başladı. Derken triatlona (yüzme, bisiklet ve koşunun birlikte yapıldığı spor) geçti. Mayıs 2016’da ilk triatlon yarışına katıldı ve 3’üncü oldu. Dört ay sonra eylül ayında Kuşadaşı’nda Türkiye Triatlon Şampiyonası’nında 30+ yaş kategorisinde 3’üncülüğü kazandı ve ekim ayında Antalya’da Gloria Ironman 70.3 yarışında 5’inci oldu.

Her geçen yıl triatlonlarda daha iyi dereceler almaya devam eden Chapatte, “Sporu seven doktor bulmak bizim için çok önemli. Bana 3-4 ay dinlen deseydi, kondisyonumu kaybederdim. Doktorumun önerisi tam tersi oldu, ‘mümkünse hareket et’ dedi” diye anlattı.

Dr. Muğrabi ile zaman zaman bir araya gelerek birlikte koşmaya devam eden Chapatte, “Galiba benim koşmam Selim Bey’i motive etti. Herkes benim gibi koşabilir. Selim Bey’in yüzmeyi önermesi de beni triatlona yönlendirdi. Bana en uygun olan spor triatlonmuş. O kadar kısa bir sürede böyle sonuçlara ulaşmam disiplin, azim, sağlıklı ve dengeli bir beslenme ve iyi bir planlamayla oldu” dedi.

20’li yaşların ortalarına kadar spor hayatı bulunduğunu belirten Dr. Muğrabi ise, asistanlık ve uzman hayatı boyunca uzak kalmış. 40’lı yaşların başında 105 kiloya çıkınca spora zaman ayırmaya başlayan Dr. Muğrabi, “Coraline ile zaman zaman koşuyoruz. Bazen de çeşitli yarışlarda beraber yarışıyoruz” diyor. Türkiye’deki 10-15 kilometrelik yarışlara katılmaya çalıştığını anlatan Dr. Muğrabi, New York, Londra, Antalya, İstanbul maratonlarında da koştuğunu söyledi. 21 kilometrelik San Sebastian Maratonu’na hazırlandığını anlatan Dr. Muğrabi, haftada bir gün pilates, sportif masaj desteği de aldığını söyledi.

ÖNCE MUAYENE SONRA SPOR

Dr. Muğrabi, spora başlayacakların ayak, diz ve bel muayenelerinden geçmelerini öneriyor: “Buradaki en önemli nokta mevcut sağlık sorunları için uygun olan egzersiz ya da spor programlarının tercih edilmesi. Ayakkabı seçimi de önemli. Yapılan sporla hangi kasın çalıştırılacağı, germe ve güçlendirme programlarıyla ilgili doktordan tavsiye alınmalı. Çünkü koşu sporuyla ilgilenenlerde germe ve güçlendirme programlarının yeteri kadar yapılmamasına bağlı olarak ön diz ağrısı, aşil tenditi, stres kırığı gibi sorunlar ortaya çıkıyor.”