Doktorun sır ölümünde korkunç şüphe! Karar çıktı ama...

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, sanığın suç işlediğine dair şüphe bulunmaktaysa da eylemin nasıl ve nerede gerçekleştiği ve hangi boyutta kaldığına dair bir netlik oluşmadığı savunularak, şöyle devam edildi:



“Maktül tarafından çekilen videoda, telefonlar üzerindeki incelemelerde ve intihar mektubunda maktülün tehdit edildiği ve cinsel saldırıya maruz kaldığına dair eylemin nerede, ne şekilde ve hangi boyutta kaldığına ilişkin netlik bulunmaması, maktüle yönelik eyleminin ne olduğunun tam anlaşılamaması, maktülün ölümünden önce adli makamlara başvurusunun bulunmayışı, otopsi raporuna göre ölümün ası sonucu meydana gelmesi ve fiili livata bulgusunun saptanamayışı, anne S.G.’nin çelişkili beyanları dışında sanığın mahkumiyetine dair kesin delinin olmaması...”



'ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR'



Suçun sanık tarafından işlendiğine dair iddianın aydınlatılamadığı, sanık aleyhine yorum yapılarak mahkumiyet hükmün kurulamayacağı, kanaate değil, kesin ve açık ispata göre dayanılması gerektiği belirtilerek, şüpheden sanığın yararlandığı ifade edildi. Ancak savcılık beraat kararına itiraz etti. İtirazda, sanık O.E.’nin doktor B.G.’yi silahla tehdit edip zorla cinsel ilişkiye girdiği, daha sonra da bunu birisine söylediği takdirde öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiği ileri sürüldü. Bu nedenle O.E.’nin ‘cinsel saldırı’ suçundan en az 18 yıl, ‘silahla tehdit’ suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesi, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan şikayetçi olunmasını istedi.

NOT BIRAKMIŞTI

B.G. adlı 27 yaşındaki radyoloji uzmanı, 7 Mayıs 2015’te intihar etmişti. B.G.’nin bıraktığı notta, “O.E. bana silah zoruyla yaptığın iğrenç şey için seni asla affetmeyeceğim. Artık öldüğüme göre rahatça söyleyebilirim. ‘Eğer birine söylersen seni öldürürüm’ demiştin. Artık ölüyüm. İnsanlara olan nefretim daha da büyümeden bu dünyadan ayrılıyorum” diye yazmıştı.



Ölümünden önce çektiği videoda, “İnsanları çok seviyordum. Ta ki Adana’ya gelip o iğrenç insanla karşılaşıncaya kadar. Benim en değerli şeyimi elimden aldı. Yaptığı şeyi buradan söylemeyeceğim tabii ki. Ama insanlara olan sevgim bitti. Hatta insanlardan nefret ediyorum diyebilirim” demişti. Annesi S.G., savcılığa başvurarak, “Oğlum intihardan bir hafta önce makatındaki izleri gösterdi. İntiharından bir gün önce bana bu izleri O.E.’nin yaptığını söyledi” diye ifade vermişti.



SUÇLAMALARI REDDETTİ



O.E. ifadesinde, B.G.’yi evi kiralarken gördüğünü ve daha sonra Antalya’ya taşındığını anlattı. B.G.’nin evi boşalttığından bile haberdar olmadığını kaydeden O.E., iftira atıldığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Ancak B.G.’nin telefonuna 15 Şubat 2015’te O.E. tarafından “Beni unutma B.’m” şeklinde mesaj atıldığı anlaşılmıştı. O.E. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yedi yıldan 12 yıla ve ‘silahla tehdit’ suçundan da iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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