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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.11.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Doktorun karanlık oyunu! Muayenesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

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Doktorun karanlık oyunu! Muayenesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.nun muayenehanesinde FETÖ’nün elebaşına ait kitap da bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ın Ilıca Mahallesinde kliniği olan doktor Ü.O.nun uyuşturucu madde kullanan kişilere kırmızı reçeteli çeşitli hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere ise sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp, hasta muayene ettirdiği iddiaları üzerine araştırma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dr. Ü.O.nun kliniğinde yaptıkları aramada, silahlı terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülene ait kitap, çoğunluğu kırmızı reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliği ihtiva eden 35 kutu hap, ayrıca çeşitli türlerde 1200 kutu ilaç, 20 kaşe, 2 bilgisayar, 2 cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli Dr. Ü.O., jandarma tarafından gözaltına alınırken, klinikte ele geçirilen evrak ve çeşitli malzemelere de el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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