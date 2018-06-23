Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Doktorun kabusu... Kliniği bastı, adına Instagram hesabı açtı

    Doktorun kabusu... Kliniği bastı, adına Instagram hesabı açtı

    Hürriyet Haber
    23.06.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da özel bir klinikte çalışan Dermatolog Dr. Özlem Karadağ Köse’nin uyguladığı cilt tedavisi sonucu yüzünde kızarıklar oluştuğunu iddia eden Nazlı C., kliniği bastı. “Yüzümü yaktınız” diyen Nazlı C., işten atılmasını istediği doktorun adını taşıyan bir Instagram hesabı açtı, hakaret etti. Doktor, hastasına 26 bin TL’lik tazminat davası açtı.

    Doktorun hastasını şikâyet şikâyet ettiği olay, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava ile ortaya çıktı. Nazlı C. adlı hasta, ocak ayında cilt yenileme tedavisi için Beşiktaş’taki özel bir estetik kliniğine gitti. Dava dilekçesindeki iddiaya göre, Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Karadağ Köse, hastasına yapacağı iğneli radyofrekans işleminin geçici kızarıklığa neden olabileceğini sözlü ve yazılı olarak bildirdi. 

    Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre hasta da bilgilendirme formunu seans öncesi imzalayarak onay verdi. 1 ay sonra kliniğe giden hastaya, aynı işlem bir kez daha yapıldı. Ancak ikinci seanstan 3 gün sonra hastanın yüzünde kızarıklıklar oluştu. Bu kez kızarıklıklar için gittiği klinikte hastaya krem tedavisi uygulandı. Kendisi de bir süre bu tedaviyi uyguladı.
    Kızarıklığın tam olarak geçmediğini ileri süren Nazlı C., herkesin içinde Dr. Özlem Karadağ Köse’ye “Yüzümü yaktınız” diyerek bağırdı. Bu tarihten sonra birkaç kez daha kliniğe giden genç kadının, her defasında doktorun bu işyerinden atılmasını yoksa sosyal medyada bu kliniği rezil edeceğini söylediği ileri sürüldü.

    ÖNCE SUÇ DUYURUSU SONRA DAVA

    Nazlı C., doktorun adını taşıyan bir Instagram hesabı açarak, hakaret etti ve mesleğini kötüledi. Doktor ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla
    Nazlı C.’ye 25 bin TL manevi, bin TL de maddi olmak üzere 26 bin TL’lik tazminat davası açtı.

    Etiketler: taciz , mahkeme , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri