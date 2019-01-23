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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (İHA)
23.01.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

‘Doktorun ihmali bebeği ayağından ediyordu’ iddiası

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‘Doktorun ihmali bebeği ayağından ediyordu’ iddiası

Diyarbakır’da doğumdan 5 saat sonra bebeğini kucağına aldığında sağ ayağının ters olduğunu gören Şerife Deniz Bulut, şok geçirdi. Çocuğunun bacağının ters doğması ile ilgili kendilerine ne ultrason sürecinde ne de doğumdan sonra bilgi verilmediğini iddia eden aile, durumu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi. Sağlık Müdürlüğü hastane ve doktor hakkında idari soruşturma başlatırken, acılı aile konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Diyarbakır’da 2 ay önce doğum yapan Şerife Deniz Bulut, doğumdan 5 saat sonra kızını kucağına alıp altını değiştirdiğinde neye uğradığını şaşırdı. Çocuğunun sağ ayağının ters olduğunu gören anne üzüntüden sütten kesildi.

Olay, yaklaşık 2 ay önce Diyarbakır’daki özel bir hastanede yaşandı. İlk çocuğuna hamile kalan Şerife Deniz Bulut, 9 ay boyunca bu hastanedeki bir kadın doğum uzmanına kontrole geldi. İlk aydan doğumun olacağı son aya kadar aynı doktorda muayene olan Bulut, her seferinde de çocuğunun çok sağlıklı olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını doktordan dinledi. Yaklaşık 2 ay önce aynı hastanede aynı doktor tarafından doğumu gerçekleşen Bulut, sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğunu görüp koklamanın ümidiyle bekleyen anne, doğumdan 5 saat sonra kızını kucağına alıp sevebildi. Bu sırada kızının altını açıp bezini değiştirmek isteyen anne, çocuğunun bacaklarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Sağ bacağının tamamen, sol bacağının da kısmen ters olduğunu gören anne, durumu doktora bildirmesi için eşine söyledi. Eşi, doktorun yanına gidince iddiaya göre sorunu fark etmediklerini ve doğumun böyle gerçekleştiğini, doğumdan sonra da kendilerine bildirilmesi gereken durumun bildirilmediğini öğrendi. Çaresizlik içinde durumu yönetime bildiren acılı baba, hiçbir destek görmediğini iddia ederek durumu İl Sağlık Müdürlüğü ve Tabip Odası Diyarbakır Şubesine bildirdi. Her iki kurum da özel hastane ve doktor hakkında idari soruşturma başlatırken, acılı aile de ihmallerden dolayı hastane ve doktor hakkında maddi manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

‘Doktorun ihmali bebeği ayağından ediyordu’ iddiası

DOKTOR HER ŞEYİN NORMAL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Yaşadıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan anne Şerife Deniz Bulut, yaklaşık 2 ay önce doğum yaptığını ve hamilelik sürecinde kızı ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Bulut, “Özel bir hastanede takibim yapılıyordu, her ay düzenli olarak takip ediliyordum. Yaklaşık 10 defa ultrasona girdim, ayakta sıkıntı olduğunu söylemelerini bırakın, ayaklarında herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi doktor bana. Doğum gerçekleştikten sonra da yenidoğan hekimi bana veya eşime herhangi bir şey söylemedi. Bir sıkıntı olduğunu söylemediler. Biz 5 saat sonra altını değiştirirken ayağının ters olduğunu öğrendik. Sağ ayağında yüzde 100, sol ayağında ise yüzde 30’luk bir terslik vardı. Bu durumun anne karnında görülüp tespit edilebilir bir durum olduğu söylendi bana ama bizim doktorumuz bunu görmemişti” dedi.

“ÜZÜNTÜDEN SÜTÜM KESİLDİ”

Üzüntüsünden dolayı sütünün kesildiğini ve kızını mamayla beslemek zorunda kaldığını dile getiren acılı anne, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üzüntüden sütüm kesildi, çok üzüldüm bebeğimi o durumda görünce. Bunu hamilelik sürecinde öğrenseydim bebeğimi aldırmayacaktım ama psikolojik ve maddi olarak kendimi buna hazırlayacaktım. Çünkü maddi anlamda gerçekten çok zorlandık, manevi anlamda da çok yıprandık. Kızıma sevinçle aldığım hiçbir çorabı, ayakkabıyı giydiremiyorum. Kızıma alfa flex ayakkabı ayak açısını aynı bırakılması için verildi. Bundan önce 5 defa alçıya alındı, ameliyat edildi. Amacımız maddiyat değil, hastaneden doktordan bir şey istemiyoruz. Amacımız özel hastanedeki sağlık çalışanlarının görevlerinden alınması çünkü, bunu biz yaşadık başka bir aile yaşamasın. Aynı duruma düşmesinler, üzülmesinler. Çünkü, bir bebek için ilk 6 ay anne sütü çok önemli ve ben kızıma mama yedirmek zorunda kalıyorum. Ben hiçbir annenin bu durumu yaşamasını istemiyorum. İl Sağlık Müdürlüğüne ve Tabipler Odasına şikayet dilekçemizi sunduk, kabul edildi, hastane hakkında soruşturma açıldı. Biz bu hafta içi de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız.”

“HERHANGİ BİR İHMAL SÖZ KONUSU DEĞİL”

Olayla ilgili bilgi veren özel hastane yönetimi, konunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelendiğini belirterek, “Bu durum anne karnında her zaman görünmeyebilir. Bunda tıbbi hata yok, doğuştan gelen bir hadise var olayda, keşke olmasaydı. Hastamız aynı zamanda bizim ayrıntılı tarama için üniversiteye gönderdiğimiz bir hastamız, durum buradaki taramada görülmemiş, bunun görülmeme ihtimali var. Ama görülse bile yapılacak bir şey olmayacaktı. Bu konuda herhangi bir ihmal hata söz konusu değil. Doğumda bebek hemşiresi ve doğum uzmanları bulunuyor, bunu alışkanlık haline getirdik. Maalesef orada bu gözden kaçtı, ama biz bu çocuklara ikinci veya üçüncü gün yapılması gereken testleri yapıyoruz, bunun için de olsa geliyorlar, ilk muayenede fark edilmiyor ama orada görülüp durum kendilerine açıklanırdı” dedi.

 

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