‘Doktor’un hapları
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, duvarlarla çevrili lüks bir villada uyuşturucu hap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Villayı takibe alan polis, midibüse yüklenen uyuşturucunun, Fatih’te aracın zulasından çıkarılıp alıcıya verildiği sırada operasyonun düğmesine bastı. Villada örgüt lideri olduğu belirtilen ‘Doktor’ lakaplı İ.G. ve Özbekistan vatandaşı D.Y. gözaltına alındı.
Ekipler çetenin uyuşturucu sevkıyatında kullandığı özel zulalı başka bir araca ulaştı. Villada ve araçlarda yapılan aramalarda 44 milyon TL değerinde 2 milyon 200 bin adet ecstasy hap ve 2 milyon TL değerinde 6 kilogram kokain ele geçirdi. Operasyon yapıldığı sırada üretimin devam ettiğini belirtilirken, gözaltına alınan 4 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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