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    Doktordan doğum gününde acı haber

    Burhan CEYHAN/AYDIN-DHA
    04.04.2018 - 19:07 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde aile hekimi Dr. Selami Akdeniz (54), doğum günü pastasını kestikten 9 saat sonra kalp krizinden öldü.

    Aydın Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve son iki yıldan beri Koçarlı’da aile hekimi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Dr. Selami Akdeniz, dün doğum gününü kutladı. Arkadaşları tarafından saat 14.00’te pastalı kutlama yapılan Akdeniz, 9 saat sonra 23.00’te evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akdeniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Dr. Akdeniz, bugün, uzun süre görev yaptığı Aydın Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aydın Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde düzenlenen törene; Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Refik Kunt, hastane başhekim yardımcıları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Akdeniz’in cenazesi Emir Sultan Camisi’nde kılınan öğlen namazında sonrasında Kemer Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Etiketler: doktor , gündem
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