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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
04.01.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Doktorun 'asansör' talihsizliği

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Doktorun 'asansör' talihsizliği

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asansör 2 kat düştü. Asansörde bulunan 7 kişiden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker’in bacağı kırıldı, diğer kişiler olayı yara almadan atlattı. Ameliyatına karar verilen Doç. Dr. Biteker’in 3’üncü kata çıkarılması için sedyeyle bindirildiği asansör de arızalandı. 15 dakika mahsur kalan Doç. Dr. Murat Biteker, başka asansörle kata çıkarılarak ameliyat edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede 4 yıldır görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker, yoğun bakımdaki hastaları kontrol için zemin kattan 3’üncü kata çıkmak amacıyla asansöre bindi. Doç. Dr. Biteker ile beraber 5 aylık hamile kadın ve tekerlekli sandalyeli hastanın da aralarında yer aldığı 7 kişinin bulunduğu asansör, 1’inci kattan düşmeye başladı. 21 kişi kapasiteli asansörde büyük panik yaşanırken, Doç. Dr. Murat Biteker, son anda yanındaki hamile kadının tutunmasını sağladı. Asansör 2 kat düşerek eksi 1’inci katta dururken,Doç. Dr. Murat Biteker’in sol bacağı diz altında kırıldı, diğer kişiler olayı yara almadan atlattı. Asansörün normal şartlarda eksi 3’üncü kata kadar inebildiği belirtildi.

İKİNCİ ASANSÖR DE ARIZALANDI

Asansörden çıkarılan 7 kişiden Doç. Dr. Biteker’in bacağının ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat için sedyeyle 3’üncü kata çıkarılmak istenen Doç. Dr. Biteker’in bindiği bu asansör de bozuldu. Aksilik peşini bırakmayan Doç. Dr. Murat Biteker, 15 dakika asansörde mahsur kaldı. Arızanın giderilmesiyle Doç. Dr. Biteker, 3’üncü kata çıkarılarak ameliyat edildi. Hastane idaresi olayla ilgili tutanak tuttu, polis de yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Doktorun asansör talihsizliği

Bir dizi talihsizlik yaşayan Doç. Dr. Murat Biteker, "2 kat düşen asansör nedeniyle bacağım kırıldı. Sonrasında ameliyat için doktor ve hemşirelerle 3’üncü kata çıkmamız gerekiyordu. Bindiğimiz bu asansör de bozuldu, mahsur kaldık. Kurtulduktan sonra, sonunda arıza yapmayan bir asansörle çıkabildik ve ameliyat edildim. Bu hastanede asansörde mahsur kalmayan yok. Bu defa çok kötü sonuçları olabilirdi. Şimdi 3 ay sonra ayağa kalkabileceğim. Bu süre içinde işimi yapamayacağım. Böyle kazaların bir daha yaşanmaması için, avukat arkadaşlarımla görüşerek, sorumluları hakkında hukuki yol arayacağım" diye konuştu.

TABİP ODASINDAN AÇIKLAMA

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından da konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, daha önce defalarca asansörün arıza yaptığının hastane yönetimine bildirilmesine rağmen sorunun giderilmediği öne sürülerek, "Olayı öğrendiğimiz andan itibaren süreci yakından takip edip, meslektaşımızı operasyon sonrası ziyaret ettik. Operasyon geçiren arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Açıldığı günden bugüne farklı alanlarda oluşan aksaklıklar ve defalarca kez tekrarı olan asansör arızalarının, hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atar boyutlara ulaşmasından derin bir üzüntü ve kaygı duymaktayız. Bundan sonra da bu konunun ve diğer aksaklıkların takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" denildi. 

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Semiz, hastanede asansörün 2 kat düşmesi sonucu, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker’in sol bacağının kırıldığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başhekim Semiz, A Blok’taki 3 numaralı asansörün ani arıza sonucu 1’inci kattan eksi 1’inci kata düştüğünün tespit edildiğini belirterek, "Asansörlerin hepsi yeşil bandrollü olup, bakım ve kontrol eksiği bulunmamaktadır. Kontrollerin tam ve zamanında yapılması, teknik birimimiz tarafından denetlenmektedir. Hastanemizde sürekli olarak, asansör firmasının bir elemanı bulunmaktadır. Ani arızalara müdahale etmektedir" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildiren Başhekim Ümit Semiz, "Asansör firmamız olan sorumlularla görüşülmüş, ivedi şekilde hastanemize teknik analiz ve arızanın tespiti için çağrılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında gerekli bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

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