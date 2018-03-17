Doktoru muayenehanesinde böyle dövdüler, 40 bin TL'sini aldılar

Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde, 14 Mart 2018 günü, doktor S.İ.'nin muayenehanesine kiralık evini tutmak bahanesiyle 2 kişi geldi. Bir süre yapılan sohbetin ardından 2 kişi silahlarını çıkartarak doktordan paralarını istedi. Doktor direnmek istedi ancak darp edildi. 2 kişi doktordan 40 bin TL alarak kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, muayenehanedeki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.



Yapılan incelemede, olay yerine gelen 3 şüpheliden birinin dışarıda beklediği, ikisinin muayenehaneye girdiği belirlendi. Olayın ardından şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakasını söktükleri tespit edildi.



Teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, geçtiğimiz perşembe günü Ataşehir ve Ağva'da belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. H.P, K.G. ve İ.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerden birinin doktor S.İ.'yi silahla tehdit ettiği, doktorun bu kişiye direndiği görülüyor. Doktorun kendisine saldıran kişinin elindeki silahı almaya çalışmasının ardından diğer kişinin de müdahale etmesi ve doktorun darbedilmesi görüntülere yansıyor. Doktorun yere savrulmasının ardından şüphelilerin kasadaki paraları alması da görüntülerde yer alıyor.