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    Doktoru muayenehanesinde böyle dövdüler, 40 bin TL'sini aldılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    17.03.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye'de Tıp Bayramı'nda bir doktoru muayenehanesinde silahla tehdit edip yaklaşık 40 bin lirasını gasp eden 3 kişi yakalandı.

    Doktoru muayenehanesinde böyle dövdüler, 40 bin TLsini aldılarÜmraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde, 14 Mart 2018 günü, doktor S.İ.'nin muayenehanesine kiralık evini tutmak bahanesiyle 2 kişi geldi. Bir süre yapılan sohbetin ardından 2 kişi silahlarını çıkartarak doktordan paralarını istedi. Doktor direnmek istedi ancak darp edildi. 2 kişi doktordan 40 bin TL alarak kaçtı. 

    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, muayenehanedeki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

    Doktoru muayenehanesinde böyle dövdüler, 40 bin TLsini aldılar
    Yapılan incelemede, olay yerine gelen 3 şüpheliden birinin dışarıda beklediği, ikisinin muayenehaneye girdiği belirlendi. Olayın ardından şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakasını söktükleri tespit edildi.

    Doktoru muayenehanesinde böyle dövdüler, 40 bin TLsini aldılar
    Teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, geçtiğimiz perşembe günü Ataşehir ve Ağva'da belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. H.P, K.G. ve İ.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

    Doktoru muayenehanesinde böyle dövdüler, 40 bin TLsini aldılar
    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerden birinin doktor S.İ.'yi silahla tehdit ettiği, doktorun bu kişiye direndiği görülüyor. Doktorun kendisine saldıran kişinin elindeki silahı almaya çalışmasının ardından diğer kişinin de müdahale etmesi ve doktorun darbedilmesi görüntülere yansıyor. Doktorun yere savrulmasının ardından şüphelilerin kasadaki paraları alması da görüntülerde yer alıyor.

    Doktoru muayenehanesinde böyle dövdüler, 40 bin TLsini aldılar

    Etiketler: gasp , doktor , Tıp Bayramı , 14 Mart Tıp Bayramı , gündem
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