3B PROJESİYLE GELİYORUZ

“CHP’ye ‘Köprü yaptın mı’ diye soruyor. Ben sana sorayım: Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? TÜPRAŞ yaptın mı? Hep sattın. Köprü yapmak kolay, ufak iş. Zor olan gönüller arasında köprü kurmak, ben bununla uğraşıyorum. 81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm. Bak altı ok yok meydanda. Türk bayrağı var bak. Seçildiğim zaman sadece CHP’lilerin değil, AK Partili kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Onun projesi Kanal İstanbul ise benim projem 3B. 3B ile geliyoruz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Adil paylaşacağız.

Sizin evlatlarınız için çalışacağım, onlara bir öğretmen, ağabey gibi hizmet edeceğim.

BAĞIRMAK, ÇAĞIRMAK YOK

Türkiye sorunlar içinde. Bir açmazları var. Bakın ‘Türkiye’de işler iyiye gidiyor’ diyor, sonra ‘Türkiye’nin beka sorunu var’ diyor. Yani gelecek kaygılı. İşler iyi gidiyorsa, gelecek kaygısının olmaması lazım. Gelecek kaygısı varsa, işlerin kötü gitmesi lazım. Burada sıkıntı var. Yurttaşlarımdan kendilerine şunu sormalarını istiyorum; 16 yılda memleketi bunlar bu hale getirdi. Bu memleketi bu hale getirenler, sorunu çözebilirler mi? 16 senedir seni tedavi eden doktor, seni yanlış tedavi etmiş. Yani ne yapacaksın? Doktoru değiştireceksin. Artık bağırmak, çağırmak yok. Meydanlara gelip derdimizi anlatacağım.

ÇOCUKLARINIZA İŞ BULMAK İSTİYORUM

(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur’ sözleri) Benim partime laf ediyor. ‘Tezek’ diyor, ‘pislik’ diyor. Şimdi bak, testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür. Bir şey daha söyleyeyim. Bu Cumhuriyet’i Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1922’de pislikleri denize dökerek kurdu. Kavga etmek istemiyorum. Proje anlatmak istiyorum. Çocuklarınıza iş bulmak istiyorum. Mazotu deponuza rahat doldurun istiyorum. Ama çok fazla üzerime gelirse, kavganın da âlâsını bilirim.

DERDİM DOLARI, FAİZİ İNDİRMEK

Türkiye’yi sağcı-solcu diye, Türk- Kürt, Alevi-Sünni, CHP’li-AK Partili diye bölerseniz, dış dünyaya karşı güçlü olamazsınız. Fransa bizim dinimize laf ediyor. Sen Türkiye’ye yapılacak bir çağrıya 81 milyon olarak karşılık vereceksen, önce birleştirici bir dil kullanacaksın.

Benim derdim Erdoğan’ı indirmek değil; doları, faizi, mazot fiyatını indirmek. E bunları ben indireceksem Erdoğan da oradan iniversin bir zahmet. Allah’ın izni, milletin isteğiyle bu iş tamamdır.”

SOMA’DA ‘TEKME’ MESAJI

Muharrem İnce, 301 madencinin ölümünün 4. yıldönümünde Soma’daki şehitliği ziyaret etti, anma kortejinde yürüdü. İnce, kasketle yaptığı miting konuşmasında “Asla intikam peşinde değilim ama bir şey hariç. O tekme atma olayı var ya o tekme... O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim” dedi.