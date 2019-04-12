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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
12.04.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Doktorları linçten esnaf kurtarmış

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Doktorları linçten esnaf kurtarmış

İzmir'de Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve mesai arkadaşı Dr. Elif Çağlayan'ın eşi Ali Türk'ün 2 hafta önce dövüldükleri olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yoğurtçuoğlu ve Türk'ün darbedildiği anların yer aldığı görüntülerde çevredeki esnafın, doktorların yardımına koştuğu ve linç edilmekten kurtardığı; ancak daha sonra hastaneye yanaşan kamyonetten inen kişilerce esnafın da saldırıya uğradığı görülüyor.

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  • Doktorları linçten esnaf kurtarmış
  • Doktorları linçten esnaf kurtarmış
  • Doktorları linçten esnaf kurtarmış
  • Doktorları linçten esnaf kurtarmış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 29 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran B.K. isimli kadın iddiaya göre, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak odadan çıktı.

Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nin eşi M.K., doktora saldırarak vurmaya başladı. M.K. ve yanında bulunan kişinin saldırısı, sağlık merkezindekilerin ve çevredeki lokanta ile eczanede çalışanların müdahalesiyle önlendi. Bu sırada hastanenin önüne yanaşan kamyonetten inen 4 kişilik grubun gelmesiyle M.K. ve arkadaşı, tekrar Yoğurtçuoğlu'na ve esnafa saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada Dr. Elif Çağlayan'ın yanında bulunan eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.

TUTUKLANDILAR

Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün de M.K. ve diğer 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar gözaltına alınan şüpheliler, 2 Nisan’da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki esnafın doktorları linç edilmekten kurtardığı o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.K.'nin, saat 15.43'te hastaneye gelip, Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nun odasına girdiği; ancak içeride kimsenin olmadığını görünce çıktığı, saat 15.47'de gelen Yoğurtçuoğlu'nun odasına tekrar girdiği ve kısa süre sonra da saldırının başladığı görülüyor.

Odanın dışına hastane koridoruna taşan saldırıda Yoğurtçuoğlu, kendisini yumruklardan korumaya çalışırken, mesai arkadaşları da saldırganlara engel olmak için çaba gösteriyor.

Bu sırada saldırıda bulunanlardan birinin de suratına yumruk geliyor. M.K. ve yanında bulunan kişi, uzaklaştırılıp püskürtülüyor; ancak saat 15.51'de M.K. ve yanındaki kişi, hastanenin önüne yanaşan kamyonetten inen 4 kişiyle birlikte tekrar Yoğurtçuoğlu, Türk ve esnafı darbediyor.

Doktorları linçten esnaf kurtarmış

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