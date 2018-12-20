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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.12.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Doktorları bile şaşırtan vaka

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Doktorları bile şaşırtan vaka

Sivas’ta atar damarı şişen 10 yaşındaki kız çocuk, başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Sivas’ta 10 yaşındaki orta okul 6. sınıf öğrencisi Emine Yetkin’in, rahatsızlanıp Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde kız çocuğunda yetişkinlerde bile nadir görülen atar damar şişmesi vakası ile karşılaşıldı. Bu durum doktorlar tarafından da şaşkınlıkla karşılaşıldı. Yetkin zaman kaybedilmeden Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ada yaptığı açıklamada, “Emine bize sol şah damarında balonlaşma şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız muayene neticesinde ameliyat edilmesine karar verdik. Daha sonra ameliyat hazırlıklarını tamamladık ve ameliyata aldık. Normal şartlar altında biz, erişkinlerde bu tip balonlaşmaları nadir de olsa görüyoruz. Yalnız bu durum çocuk hastalarda gördüğümüz bir durum değil. Zaten dünya genelinde de çok yaygın bir durum değil. Biz tıp literatürünü taradık, literatürde şimdiye kadar 31 çocuk hasta şah damarında balonlaşma tespit ettik. Yalnız bunlardan sadece 2 tanesi bizim hastamıza benziyordu ve doğuştan gelen bir durum söz konusuydu. Yaptığımız ameliyatta müdahale şekli olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Diğer hastalara böyle bir müdahale yapılmamıştı. Açık ameliyatla şişen şah damarı eski haline dönüştürdük. Şu an hastamızın durumu iyi. Ameliyattan sonra biraz sıkıntıları olabilir. Özellikle çevre bölgelerdeki sinir baslarına, ödeme bağlı geçici tablolar oluşabilir. Konuşma bozuklukları olabilir. Bundan sonra takiplerine, kontrollerine devam edilecektir” dedi.

Emine Yetkin’in babası Hasan Yetkin ise yaptığı açıklamada, “Çocuğumuzun atar damarında şişme vardı, genişleme vardı. Onu Kayseri’ye götürdük, oradaki doktorlar ‘Bu hastalık binde bir görülen bir hastalıktır.’ dediler. Şu an bizim müdahale etme şansımız yok. Sadece film çektiler. Sonra ben tekrar Sivas’a gelerek Üniversitemizde Fatih Hocama gösterdik çocuğumu. O da muayene etti ve beni bekleyin dedi. Bir buçuk ay sonra aradı. Fatih Hocamız ameliyat için hazırlıklar tamam dedi. Bizde getirdik, şükürler olsun ameliyatı iyi geçti. Şu an Rabbime şükür çocuğumun yemesi, konuşması yürümesi de her şeyi iyi” ifadelerini kullandı.

Emine Yetkin ise, “6. sınıfa gidiyorum, 10 yaşındayım. Boynumda bir şişlik oluşmuştu, doktor amcalarım sağ olsun ameliyat yapıp, sağlığıma kavuşturdular. Çok iyi, çok memnunum. Onlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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