Doktorlardan sel nÃ¶beti: Hastaneyi su bastÄ±

Åžebinkarahisar ilÃ§esinde Ã¶ÄŸleden sonra etkili olan ve 30 dakika boyunca saÄŸanak ÅŸeklinde yaÄŸan yaÄŸmur, kent merkezinde su baskÄ±nlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.

GiriÅŸ katlarda bulunan bazÄ± iÅŸ yerlerini su basarken, Åžebinkarahisar Devlet Hastanesi de saÄŸanak yaÄŸmurdan etkilendi. GiriÅŸ katÄ± yaÄŸmur sularÄ±yla dolan devlet hastanesinde, su tahliye iÅŸlemi de hastane personeli ve doktorlar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±.

BirÃ§ok cihazÄ±n ise zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

SEL NÃ–BETÄ°





Ã–te yandan, yaÄŸmur sonrasÄ±nda ilÃ§enin en iÅŸlek caddesi olan Halil RÄ±fat PaÅŸa Caddesi'nde su seviyesinin yÃ¼kselmesiyle birlikte iÅŸ yeri sahipleri de suyun dÃ¼kkanlarÄ±na girmemesi iÃ§in dÃ¼kkanlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde adeta nÃ¶bet tuttu.

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