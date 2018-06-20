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    Doktorlardan sel nÃ¶beti: Hastaneyi su bastÄ±

    GÄ°RESUN (Ä°HA)Â
    20.06.2018 - 20:03 | Son GÃ¼ncelleme:

    Giresun'un Åžebinkarahisar ilÃ§esinde etkili olan dolu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ hayatÄ± olumsuz etkiledi. Ä°lÃ§e Devlet Hastanesi'nde su baskÄ±nÄ± meydana gelirken, dereye dÃ¶nen caddelerde, vatandaÅŸlar dÃ¼kkanlarÄ±na su girmemesi iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdi. SaÄŸanak yaÄŸmurla yaÄŸan dolu nedeniyle ilÃ§enin Ã¶nemli geÃ§im kaynaklarÄ±ndan olan dut aÄŸaÃ§larÄ± da bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rdÃ¼.

    Åžebinkarahisar ilÃ§esinde Ã¶ÄŸleden sonra etkili olan ve 30 dakika boyunca saÄŸanak ÅŸeklinde yaÄŸan yaÄŸmur, kent merkezinde su baskÄ±nlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.

    Doktorlardan sel nÃ¶beti: Hastaneyi su bastÄ±

    GiriÅŸ katlarda bulunan bazÄ± iÅŸ yerlerini su basarken, Åžebinkarahisar Devlet Hastanesi de saÄŸanak yaÄŸmurdan etkilendi. GiriÅŸ katÄ± yaÄŸmur sularÄ±yla dolan devlet hastanesinde, su tahliye iÅŸlemi de hastane personeli ve doktorlar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±.

    Doktorlardan sel nÃ¶beti: Hastaneyi su bastÄ±

    BirÃ§ok cihazÄ±n ise zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

    SEL NÃ–BETÄ°

    Doktorlardan sel nÃ¶beti: Hastaneyi su bastÄ±

    Ã–te yandan, yaÄŸmur sonrasÄ±nda ilÃ§enin en iÅŸlek caddesi olan Halil RÄ±fat PaÅŸa Caddesi'nde su seviyesinin yÃ¼kselmesiyle birlikte iÅŸ yeri sahipleri de suyun dÃ¼kkanlarÄ±na girmemesi iÃ§in dÃ¼kkanlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde adeta nÃ¶bet tuttu.

    Doktorlardan sel nÃ¶beti: Hastaneyi su bastÄ±

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    Etiketler: giresun , doktor , son dakika , haberler
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