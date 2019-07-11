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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
11.07.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Doktorlara rapor dayağı

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İzmir’in Bayraklı ilçesinde denetimli serbestlik kapsamında bulunan ve sağlık ocağına gidip rapor almak isteyen Birkan Y. olumsuz yanıt alınca aile hekimlerinden Alper Durmuş Sönmez'e yumruk attı, Mahide Agara'ya da bilgisayar klavyesi fırlattı. Kalbinde pil takılı olan Dr. Alper Durmuş Sönmez fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sönmez, "Bir kadın hasta kendisini siper edip daha fazla dayak yememizi önledi" dedi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bayraklı 20 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası olan ve denetimli serbestlik kapsamında bulunan Birkan Y., sağlık ocağına gidip Dr. Mahide Agara'dan kendisine rapor yazmasını istedi. Dr. Agara da bunun mümkün olmadığını söyledi. Birkan Y.'nin tehditler savurması üzerine Dr. Agara, aynı sağlık merkezinde çalışan Dr. Alper Durmuş Sönmez'den yardım istedi.

Sönmez'den de aynı cevabı alan Birkan Y., bilgisayarın klavyesini yerinden sökerek Agara'ya fırlattı. Hemen ardından odada bulunan Sönmez'e yumruk attı. Bu sırada bir kadın hasta doktorlarla saldırganın arasına girip daha fazla darbedilmelerini önledi. Kalp hastası olan ve kalbinde pil bulunan Dr. Sönmez fenalaştı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinde ritm bozukluğu tespit edilen Sönmez, meslektaşlarının müdahalesiyle kendine geldi.

'KADIN HASTA KENDİSİNİ SİPER ETTİ'

Olay anını anlatan Sönmez, "Mahide Hanım benden yardım isteyince yanına gittim. Odaya girince 'Sizi şikayet edeceğim' dedi ve ona Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattı Alo 184'ü arattık. 184'le konuşmasında bile tehditlerini sürdürdü. 'Burayı mahvedeceğim, buradaki çalışanlar için çok kötü olacak' şeklinde sözler sarf etti. Bunun üzerine ben bir ara odama geçtim ve polisi aradım. Daha sonra tekrar Mahide Hanım'ın odasına geçtim. Raporu alamayacağını anladıktan sonra bize saldırdı. Bir kadın hasta kendisini siper edip daha fazla dayak yememizi önledi" dedi.

Olayın ardından sağlık ocağına gelen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Birkan Y.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Birkan Y.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İki hakim de Birkan Y.'den şikayetçi oldu.

Doktorlara rapor dayağı

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