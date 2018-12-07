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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesude ERŞAN
07.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Doktorlara hızır acil genelgesi

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Doktorlara hızır acil genelgesi

Hayati tehlike ya da önemli bir sağlık sorunu yaşayanlara acil müdahale çok önemli. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarını ve hastaları yakından ilgilendiren bir genelge yayınladı. Buna göre kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışanların ihtiyaç halinde ulaşabilmeleri için işyerlerine 30 dakika mesafede ikamet etmeleri istendi.

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven’in imzasıyla sağlık il müdürlükleri ve YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) Başkanlığı’na bir genelge gönderildi. Genelgede, sağlık hizmetlerinin aciliyeti, sürekli ve ertelenemez özelliği sebebiyle kamu ve özelde çalışan sağlık personelinin ihtiyaç duyulduğunda sağlık kuruluşuna en kısa sürede ulaşmasının gerek sağlık hizmetinin etkinliği gerekse hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmeleri bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

‘30 DAKİKAYA RİAYET EDİN’

Genelgede sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetlerinin verimli ve aksamadan yerine getirilmesinin temini amacıyla normal mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması gerektiği belirtilerek şu uyarılara yer verildi: “İlgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde kanun hükmüne riayet edilmeli. Mülki idare amirleri eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle veya personelin ikameti için mesken bulunamadığı durumlarda, sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyle ilgili sağlık personelinin şartları ile halkın hizmete erişim ihtiyacını dikkate alarak belirleyebilir.”

UYMAYANA CEZA

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammed Güven, uygulamanın titizlikle takibi ile genelgeye aykırı hareket eden personel hakkında görev yaptığı kuruluşun mevzuatına göre idari ve disiplin işlemi yapılmasını istedi.

ACİL DURUMDA ZATEN KOŞUYORUZ’

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına ilişkin ikamet genelgesiyle ilgili bazı sağlık temsilcileri tepkili:

Prof. Dr. Sinan Adıyaman (Türk Tabipleri Birliği Başkanı): Genelgenin dayanağı olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gösteriliyor ve ‘kanun hükmüne riayet’ deniyor. Ama ortada kanun hükmü yok. Bu düzenleme daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmişti ve bakanlık da geri almıştı. Şimdi Anayasa’ya aykırı bir iş yapıyorlar.

Dr. Osman Öztürk (İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri): Bu genelgenin uygulanması mümkün değil. Sağlık çalışanlarını hastanelere yakın yerlerde yaşamaya zorluyorlarsa önce gerekli maddi düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Lojman vermek, kira yardımı yapmak gibi. Genelge gerçekçi de değil. İstanbul’da şuradan şuraya bir saatten önce gidilmiyor. Kaldı ki çalışanlar mümkün olduğu kadar işyerlerine yakın oturmaya çalışır. Yaptırımlarla genelgeyi uygulatmaya kalkışırlarsa adaletsizlik olur. Zaten acil durumlarda sağlık çalışanları yardım için kurumlara koşuyor.

 

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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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