Doktorlar yoğunluktan şikâyetçi: Tükendik

ÇOĞU GEREKSİZ

TTB (Türk Tabipleri Birliği) Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel: Kamu hastanelerinde uygulanan performans sistemi daha fazla hasta görmeye ve işlem yapmaya dayanıyor. Bu daha çok ameliyat, daha çok hasta demek. Sağlıklı kalabilmek ve hastalara yardımcı olabilmemiz için kendi sağlığımızı koruyabileceğimiz çalışma ortamı oluşturulmalı. Eğitimlere devam edebilmeliyiz. Ancak sadece hasta bakmaya odaklanabiliyoruz.



İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç: Hastalar sürekli sağlık hizmeti almaya teşvik ediliyor. Kışkırtılmış bir sağlık talebi var. İhtiyacı olmayan da başvuruyor. 2016 yılında bir kişi ortalama 9 kez başvurmuş. Gelişmiş ülkelerdeki ortalama 3-4. Nasıl ki hastane poliklinikleri, acillere başvuruların büyük bir kısmı gereksizse, yapılan tahlil ve tetkikler de gereksiz.



Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya: Sağlık hizmeti almak isteyenler hekimin karşısına hemen çıkabiliyor. Sorun burada başlıyor. Çünkü hekimler, hastaları bekletmemek ve geri çevirmemek için muayeneye yeterli süre ayıramıyor. En azından bir muayene için 5-10 dakika ayrılabilse, bırakın elle muayeneyi hiç olmazsa hekim hastayı dinleyebilse bu kadar MR istenmez.