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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
06.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Doktorlar için yeşil pasaport teklifi

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Doktorlar için yeşil pasaport teklifi

CHP, Meclis gündemindeki yargı paketiyle avukatlara tanınan yeşil pasaport hakkının hekimlere de tanınması için yasa teklifi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Meclis Başkanlığı’na verdiği yasa teklifi, özel sağlık kuruluşlarında, muayenehanelerde ve işyeri hekimi olarak en az 15 yıllık kıdemi bulunun hekimlere de yeşil pasaport verilmesini öngörüyor. Teklifinin gerekçesinde, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin yaklaşık yüzde 30’unun özel sektör tarafından sağlandığına, özel hastanelerde çalışan hekimlerin de devlet hastanelerinde çalışan hekimlerle benzer sorunları olmakla birlikte, özellikle özlük hakları konusunda mağduriyet yaşadıklarına dikkat çeken Emir, bunlardan birinin de özel hastanede çalışan hekimlerin “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkı olmaması olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

MESLEKİ GELİŞİMİ SAĞLAYACAK

“Hekimin kendini geliştirmesi bakımından uluslararası ve ulusal kongre, kurs, sempozyum ve diğer tüm bilimsel toplantılara yılda en az iki kez katılımı gerekli ve önemlidir. Bu tür bilimsel toplantılar; hekimlerin yeni araştırmalarını duyurmak, başkalarının çalışmalarından haberdar olmak, yetkin kişilerin derlediği en yeni bilgileri öğrenmek, meslektaşları ile buluşmak, aynı konularda çalışanlarla tartışarak araştırmalarında karşılaştıkları problemlere çözümler aramak, ortak araştırma projeleri oluşturmak gibi işlevleri yerine getirdikleri çok yararlı aktivitelerdir. Tüm hekimlerin yurtdışına hususi damgalı pasaport ile seyahat edebilmesi, yurtdışındaki mesleki gelişmeleri pek çok ülkenin vize kısıtlamasına maruz kalmadan takip etmesini sağlayacaktır.” 

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