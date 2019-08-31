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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Doktorlar hücresi ‘Ankesör’den çıktı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Doktorlar hücresi ‘Ankesör’den çıktı

‘Ankesörlü Arama’ soruşturmasında gözaltına alınan Üsteğmen Yılmaz Kılınç’ın ‘Örgütteki ağabeyim doktordu’ itirafları Gaziantep’te FETÖ’cü subaylardan sorumlu doktorlar hücresini ortaya çıkardı. Doktorların 15 Temmuz’dan sonra da örgütsel toplantılar yapmaya devam ettiği, askerlerle bağlarını korudukları, örgüte himmet ödedikleri anlaşıldı.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji bölümünde görev yapan Prof. Dr. Alper Sevinç, 15 Temmuz sonrası FETÖ ile ilişkide olduğu için önce KHK ile görevinden ihraç edildi, ardından tutuklandı. Sevinç hakkında Bank Asya’ya para yatırmak dışında kanıt bulunamadığı için Aralık 2016’da tahliye edildi. Ancak, 2018 yılındaki ‘Ankesörlü Arama’ soruşturmasında gözaltına alınan Üsteğmen Yılmaz Kılınç’ın ifadesi, Sevinç’in örgütsel bağını gün yüzüne çıkardı.

İTİRAFÇI OLDU

Prof. Dr. Sevinç ile tanıştırıldıklarını kaydeden Kılınç, “Sevinç, himmet adı altında para istiyordu. Vermezsek paramızın bereketinin kaçacağını söylüyordu” dedi. Ayrıca Sevinç’in “Evlenmen için bizim uygun gördüğümüz birini seçmen gerek” dediğini anlattı. Bu ifadeler üzerine Ekim 2018’de bir kez daha gözaltına alınan Sevinç, bu kez itirafçı oldu. Mahrem yapılanmada subaylardan sorumlu olduğu ifade edilen Sevinç, örgütle üniversitede tanıştığını kabul etti. Sevinç, Gaziantep’te göreve başladıktan sonra 2005’te örgütle bağ kurduğunu ve himmet verdiğini söyledi. 2008’de örgütün ‘doktorlar’ grubuna katıldığını vurgulayan Sevinç, her bir doktora bağlı askerlerin olduğunu söyledi. En az 11 askerle ilişki kurduğunu vurgulayan Sevinç, “Evde dini konularda kitap okutulur, ailesi, işi hakkında bilgi alınırdı. Gülen’e ait vaaz videolarını izletirdim” dedi.

Sevinç, tahliyesinden bir ay sonra, Ocak 2017’den itibaren toplantılara devam ettiklerini de anlatarak şöyle devam etti: “Öğrenciler belli süre aranmayacak, kendiliğinden gelenlerle görüşmeler devam edecek’ denildi. Tutuklu ve işsiz kalan öğrencilere maddi yardım yapılması da söylendi. Ben 4 bin TL verdim.” Sevinç, bir ay sonra aynı hastanede çalıştığı, ‘Cemal’ kod adlı Prof. Dr. Akif Şirikçi’nin “Himmette bulunacağız. Sen himmetini bana ver” dediğini anlattı. Parayı Şirikçi’ye teslim ettiğini kaydeden Sevinç, 2017 Kasım’da ‘mağdur ailelere’ yardım için 4 bin TL daha verdiğini belirtti. Sevinç, Gülen’in hediye ettiği bir gömlek ve pijamanın kendisinde olduğunu kaydetti. Sevinç ve Şerikçi’ye birer dava daha açıldı. 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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