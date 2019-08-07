Doktorlar cezayı böyle kesti! 'Kameralar karşısında özür dile...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoktorlar cezayı böyle kesti! 'Kameralar karşısında özür dile...'
GeriGündem Doktorlar cezayı böyle kesti! 'Kameralar karşısında özür dile...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
07.08.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Doktorlar cezayı böyle kesti! 'Kameralar karşısında özür dile...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bolu'da, hastanede tedavi gören babasına yeterince ilgi göstermedikleri iddiasıyla sağlık çalışanlarını tehdit eden kişi, uzlaşma raporu gereğince kamera karşısında doktor ve sağlık çalışanlarından özür diledi. Doktor Ferhan Yılmaz "Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için bir şey yapmak istedik. Hasta yakınının, yaptığı işten pişman olduğunu ifade etmesi için kamera karşısında röportaj vermesini istedik" dedi.

Bolu'da bir kişi, hastanede tedavi gören babasına yeterince ilgi göstermedikleri gerekçesiyle tehdit ettiği sağlık çalışanlarıyla kamera karşısında özür dileyerek uzlaştı.

Kalp ve solunun yetmezliği şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesinde tedavi gören 88 yaşındaki babası Mehmet Ünal'ı ziyaret eden Refik Ünal (63), babasının doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından kendisine yeterince ilgi göstermediğini söylemesi üzerine sinirlenerek, hastanede görev yapan doktor Ferhan Yılmaz ile hemşireler Çiğdem Karagüllü ve Esin Özata'ya tehdit içerikli sözler sarf etti.

Doktor ve hemşirelerin, Ünal hakkında suç durusunda bulunması üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca işlem başlatıldı. Taraflarla görüşmeler sonucunda sağlık çalışanları, Ünal'ın kamera karşısında özür dilemesini istedi.

Sağlık çalışanlarının şartını kabul eden Refik Ünal, hastane önünde kamera karşısında, "28 Ocak 2019 günü İzzet Baysal Devlet Hastanesi merkez ünite binası palyatif bakım servisinde sarf ettiğim tehdit içerikli sözlerden dolayı başta doktor Ferhan Yılmaz, hemşireler Çiğdem Karagüllü, Esin Özata ve servisi çalışanları şahsında zor koşullarda bizler için gecesini gündüzüne katarak emek veren bütün sağlık çalışanlarından özür diliyorum." yazılı metni okudu.

Sağlık çalışanları da uzlaşmacı gözetiminde Ünal'ın açıklama yapmasını izledikten sonra uzlaştıklarını beyan etti.

"BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Refik Ünal, daha sonra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı tarihte babasının hastanede kalp ve solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğünü anımsattı.

Babasının, doktorların kendisine yüksek sesle konuştuğunu söylediğini belirten Ünal, "O esnada da doktor salondaydı. Doktoru gördüğümde 'yaşlı hastalara bağırma hakkını size kim veriyor' diyerek bağırdım ve konuşmaya devam ettim. Daha sonra da o sözleri dediğime pişman oldum. O anki gerginlikten dolayı doktorla bir münakaşamız oldu. Söylediklerime pişman oldum." diye konuştu.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİK"

Doktor Ferhan Yılmaz da Göynük ilçesinde yatağa bağımlı, felçli bir hastanın zatürre şüphesiyle yatışını yaptıklarını, daha sonra yakınlarından hastanın evde kullandığı ilaçları getirmesini istediklerini söyledi.

Vizite yaptığı esnada hastanın oğlu ve gelinin kendilerine kimin doktor olduğunu sorduğunu ifade eden Yılmaz, "Doktorun ben olduğumu söyledim. Oğlu da 'Siz ne biçim doktorsunuz. Bizim hastadan nasıl ilaç istersiniz, bizim vergimizle burada duruyorsunuz. Hastamızı bizden izinsiz taburcu ederseniz görürsünüz.' gibi hakaretlerde bulundular. Hem vizitin uzamasına sebep oldular, ayrıca psikolojik olarak hem hemşirelerimin hem de diğer hasta yakınlarının etkilenmesine sebep oldular." dedi.

Yılmaz, olayın yargıya intikal ettiğini, daha sonra da hasta yakınıyla uzlaşmaya karar verdiklerini anlattı.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için dikkat çekici bir şey yapmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için bir şey yapmak istedik. Hasta yakınının yaptığı işten pişman olduğunu ifade etmesi için kamera karşısında röportaj vermesini istedik." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesinden korkunç iddia
Acı haberi alınca yıkıldılar
Bakan Akar’dan ABD heyeti ile yapılan toplantılarla ilgili çok önemli açıklama
58 yaşındaki komşudan küçük kıza iğrenç sözler: Denizden çıkıp hemen annesine anlattı!