Doktorlar cezayı böyle kesti! 'Kameralar karşısında özür dile...'

Bolu'da bir kişi, hastanede tedavi gören babasına yeterince ilgi göstermedikleri gerekçesiyle tehdit ettiği sağlık çalışanlarıyla kamera karşısında özür dileyerek uzlaştı.

Kalp ve solunun yetmezliği şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesinde tedavi gören 88 yaşındaki babası Mehmet Ünal'ı ziyaret eden Refik Ünal (63), babasının doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından kendisine yeterince ilgi göstermediğini söylemesi üzerine sinirlenerek, hastanede görev yapan doktor Ferhan Yılmaz ile hemşireler Çiğdem Karagüllü ve Esin Özata'ya tehdit içerikli sözler sarf etti.

Doktor ve hemşirelerin, Ünal hakkında suç durusunda bulunması üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca işlem başlatıldı. Taraflarla görüşmeler sonucunda sağlık çalışanları, Ünal'ın kamera karşısında özür dilemesini istedi.

Sağlık çalışanlarının şartını kabul eden Refik Ünal, hastane önünde kamera karşısında, "28 Ocak 2019 günü İzzet Baysal Devlet Hastanesi merkez ünite binası palyatif bakım servisinde sarf ettiğim tehdit içerikli sözlerden dolayı başta doktor Ferhan Yılmaz, hemşireler Çiğdem Karagüllü, Esin Özata ve servisi çalışanları şahsında zor koşullarda bizler için gecesini gündüzüne katarak emek veren bütün sağlık çalışanlarından özür diliyorum." yazılı metni okudu.

Sağlık çalışanları da uzlaşmacı gözetiminde Ünal'ın açıklama yapmasını izledikten sonra uzlaştıklarını beyan etti.

"BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Refik Ünal, daha sonra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı tarihte babasının hastanede kalp ve solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğünü anımsattı.

Babasının, doktorların kendisine yüksek sesle konuştuğunu söylediğini belirten Ünal, "O esnada da doktor salondaydı. Doktoru gördüğümde 'yaşlı hastalara bağırma hakkını size kim veriyor' diyerek bağırdım ve konuşmaya devam ettim. Daha sonra da o sözleri dediğime pişman oldum. O anki gerginlikten dolayı doktorla bir münakaşamız oldu. Söylediklerime pişman oldum." diye konuştu.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİK"

Doktor Ferhan Yılmaz da Göynük ilçesinde yatağa bağımlı, felçli bir hastanın zatürre şüphesiyle yatışını yaptıklarını, daha sonra yakınlarından hastanın evde kullandığı ilaçları getirmesini istediklerini söyledi.

Vizite yaptığı esnada hastanın oğlu ve gelinin kendilerine kimin doktor olduğunu sorduğunu ifade eden Yılmaz, "Doktorun ben olduğumu söyledim. Oğlu da 'Siz ne biçim doktorsunuz. Bizim hastadan nasıl ilaç istersiniz, bizim vergimizle burada duruyorsunuz. Hastamızı bizden izinsiz taburcu ederseniz görürsünüz.' gibi hakaretlerde bulundular. Hem vizitin uzamasına sebep oldular, ayrıca psikolojik olarak hem hemşirelerimin hem de diğer hasta yakınlarının etkilenmesine sebep oldular." dedi.

Yılmaz, olayın yargıya intikal ettiğini, daha sonra da hasta yakınıyla uzlaşmaya karar verdiklerini anlattı.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için dikkat çekici bir şey yapmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için bir şey yapmak istedik. Hasta yakınının yaptığı işten pişman olduğunu ifade etmesi için kamera karşısında röportaj vermesini istedik." ifadelerini kullandı.