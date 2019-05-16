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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Doktorlar bile şok oldu... Hastaneye bu halde getirildi

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Doktorlar bile şok oldu... Hastaneye bu halde getirildi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki motosiklet kazasında, bacağına motosikletin ayaklığı saplanan Uğur Hakan Taylan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde geçirdiği operasyonla ayaklıktan kurtarıldı.

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  • Doktorlar bile şok oldu... Hastaneye bu halde getirildi
  • Doktorlar bile şok oldu... Hastaneye bu halde getirildi
  • Doktorlar bile şok oldu... Hastaneye bu halde getirildi
  • Doktorlar bile şok oldu... Hastaneye bu halde getirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çeşme ilçesinde, motosikleti kullanan sürücü mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motor metrelerce sürüklenirken, kazada motosikletin ayaklığı Uğur Hakan Taylan'ın baldırına saplandı. Motoru kullanan yeğeniyle birlikte baldırına saplanan ayaklığı çıkarmaya çalışan Taylan, başarılı olamayınca 112 Acil Sağlık'tan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiyeden yardım isteyerek, motosikletin ayaklığını kestirdi.

SİNİR VE DAMARLAR ZARAR GÖRMEDİ

Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Hakan Taylan'a hastanede ilk müdahale yapılırken, Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Osman Refik Çetin de hastaneye gelerek, Taylan'ı ameliyata aldı.

Bu duruma sağlık çalışanları da şaşırdı. Taylan'a lokal anestezi yapılarak, baldırına saplanan motosiklet ayaklığı çıkarıldı. Op. Dr. Çetin, Uğur Hakan Taylan'ın baldırındaki sinirlerin ve damarların zarar görmediğini belirterek, hastanın iyi durumda olduğunu ve birkaç gün sonra da dikişlerinin alınacağını söyledi. 

"İZMİR'E GİTMEK İSTEMEDİM"

Motosikletin ayaklığının çıkarılmasının ardından taburcu edilen Uğur Hakan Taylan, kazanın oluşunu şöyle anlattı:

"Salı akşamı, arkadaşlarımla Dalyan Mahallesi tarafında sohbet ediyordum. Daha sonra beni alması için yeğenimi çağırdım. Geldi, beni aldı. Motorun arkasına oturdum. Çeşme'ye doğru gidiyorduk. Tam virajı dönerken, yoldaki mıcırlara motoru kaptırdı. Motor kaydı. İkimiz de düştük. O anda motorun ayaklığı baldırıma saplandı. Çıkarmaya çalıştık, ama başaramadık. Ambulans ve itfaiye geldi. İtfaiye ayaklığı kesti.

Beni hastaneye götürdüler. Ortopedi Uzmanı doktorumuz, evinden kalkarak, hastaneye geldi. Ben de Çeşme hastanemizde bakılmak istediğimi, İzmir'e gitmek istemediğimi söyledim.

Doktor da beni İzmir'e sevk etmedi ve çok güzel müdahale ederek, ayaklığı çıkardı. Doktoruma, benimle yakından ilgilenen Başhekim Atıl Birol'a ve hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." 

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