Doktordan şifreli mesaj

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoktordan şifreli mesaj
GeriGündem Doktordan şifreli mesaj
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
25.10.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Doktordan şifreli mesaj

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doktordan şifreli mesaj

AYDIN'da polis tarafından durdurulan otomobilinde, ruhsatsız 2 tabanca ve 10 yaşındaki kızının üzerine sakladığı 71 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim Elif Ç. (35) ile öndeki otomobilde bulunan ve polis kontrolünü kendisine "Emniyet kemerinizi takın, yollar dolu" diyerek şifreli şekilde haber verdikleri belirlenen kızının bakıcısı K.D. ve onun erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, 2 yıldır Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli, 3 çocuk annesi doktor Elif Ç.'nin sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattığını belirledi. Elif Ç., 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün saat 16.00 sıralarında Elif Ç.'nin 10 yaşındaki kızı, çocuğunun bakıcısı K.D.'nin de erkek arkadaşı S.D. ile ayrı otomobillerle Nazili'deki evden ayrılmaları üzerine polis hareket geçti. Polis her iki aracı da takibe aldı. Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi girişindeki polis noktasında önce S.D.'nin kullandığı 09 NF 004 plakalı otomobil, ardından da arkadan gelen Elif Ç.'nin kullandığı 34 KC 3591 plakalı otomobili durdurdu. Elif Ç.'nin otomobilinde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve bu tabancaya ait 18 mermi ile yanındaki kızının üzerinde 71 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Elif Ç., öndeki araçta bulunan çocuğunun bakıcısı K.D. ve bakıcısının erkek arkadaşı S.D., gözaltına alındı.

ŞİFRELİ MESAJLA UYARMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden Elif Ç., polisteki ilk ifadesinde uyuşturucu satıcısı olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyip, psikolojik sorunları olduğu için uyuşturucu kullandığını söyledi. Diğer süphelilerden K.D. ve S.D. de ilk ifadelerinde ele geçirilen uyuşturucudan bilgileri olmadığını ileri sürdü. Ancak daha sonra polisin tedirgin davranışlarından şüphelenip, üzerine yoğunlaştığı K.D., suçlarını itiraf edip, uygulamada polis tarafından durdurulmalarının ardından erkek arkadaşı S.D.'nin arkadan gelen Elif Ç.'yi telefonla arayıp, "Emniyet kemerinizi takın, yollar dolu" diyerek, şifreli mesaj verdiğini söyledi.

Bunun üzerine doktor Elif Ç.'nin de yanındaki uyuşturucu metamfetaminlerini polisin aramayacağını düşündüğü kızının üzerine sakladığı anlaşıldı. Polisteki, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle